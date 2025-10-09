Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भरतपुर

GST Update : : सरकार ने शुरू किया पोर्टल, एक क्लिक पर जानें किन वस्तुओं के दाम हुए कम

GST Update : 22 सितंबर से लागू जीएसटी के नए दरों की जानकारी के लिए सरकार ने एक पोर्टल जारी किया है। इस पोर्टल से उपभोक्ता सिर्फ एक क्लिक में यह देख सकेंगे कि किन वस्तुओं के दाम कम हुए हैं।

2 min read

भरतपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 09, 2025

GST Update Government has Launched a Portal to find out which commodities have reduced in price with just one click

फाइल फोटो पत्रिका

GST Update : नए निर्णयों के अनुसार 22 सितंबर से लागू जीएसटी के नए दरों की जानकारी के लिए सरकार ने एक पोर्टल जारी किया है। इस पोर्टल से उपभोक्ता सिर्फ एक क्लिक में यह देख सकेंगे कि किन वस्तुओं के दाम कम हुए हैं। इस पोर्टल में रोजमर्रा की जरूरत की चीजों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कपड़े और अन्य सामान तक की पूरी सूची उपलब्ध कराई गई है। इसका उद्देश्य ग्राहकों को सही जानकारी देना और बाजार में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। इसका सीधा फायदा आम उपभोक्ता को होगा, क्योंकि कई जरूरी वस्तुओं के दाम कम हो सकते हैं। इसके जरिए यह पता लगाया जा सकता है कि किस उत्पाद पर कितना टैक्स बचेगा और उपभोक्ता की कितनी बचत होगी।

पोर्टल पर यहां मिलेगी जानकारी

जीएसटी में छूट संबंधी जानकारी के लिए सरकार द्वारा जारी पोर्टल का नाम (http: savingwithgst. in) है। पोर्टल में नई दरों से पहले और बाद में उत्पादों की कीमतों की तुलना की जा सकती है। सरकार के इस पोर्टल के जरिए ग्राहक अपने सामान के कीमतों में अंतर को खुद देख सकते हैं। ऐसे में नए दर घोषित होने के बाद भी जिन दुकानदारों की ओर से पुराने दामों पर सामान बेचा जा रहा है उससे राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही दुकानदारों पर भी सही दरों पर बिक्री करने का दबाव बनेगा।

पोर्टल में श्रेणी मौजूद

इस पोर्टल में सामान की कई श्रेणियां बनाई गई है। इसमें खाने-पीने और रोजमर्रा के उपयोग से जुड़ी वस्तुओं की श्रेणियां शामिल हैं। इनमें खाद्य पदार्थ, स्नैक्स, घरेलू सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसोई के सामान आदि शामिल हैं। उपभोक्ता जिस श्रेणी की वस्तुओं की बचत जानना चाहते हैं, उस पर क्लिक करना होगा। फिर शॉपिंग कार्ट में उन्हें जोडऩा होगा। जो वस्तुएं जोड़ी जाएंगी, उन पर लगने वाला कुल कर वैट और जीएसटी का अंतर करके बताया जाएगा।

इस तरह करें इस्तेमाल

1- सबसे पहले वेबसाइट (http: savingwithgst. in) पर जाकर एक्सप्लोर प्रोडक्टस बटन पर क्लिक करें।
2- इसके बाद पेज नीचे की ओर स्क्रॉल होगा, जहां वस्तुओं की अलग-अलग श्रेणियां दिखाई देंगी।
3- इन श्रेणियों में जाकर वस्तुओं का चुनाव कर शॉपिंग कार्ट में जोड़ें और व्यू कार्ट पर क्लिक करें।
4- इससे नया पेज खुल जाएगा और आपकी ओर से चुनी गईं वस्तुओं की सूची और उनके दाम दिखाई देंगे।
5- नीचे की ओर वैट और जीएसटी के आधार पर कितना कर देय होगा, इसकी जानकारी मिलेगी।
6- अंत में नई जीएसटी प्रणाली के तहत उपभोक्ता को कुल कितनी बचत होगी वह राशि दिखाई देगी।

ये भी पढ़ें

Ajmer Crime : युवक की हुई इंस्टाग्राम पर दोस्ती, आरोपी ने मीठी-मीठी बातें कर लाखों हड़पे, मामला दर्ज
अजमेर
Ajmer Crime Young Man be friend Instagram accused sweet-talked him into swindling lakhs of rupees filed a case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Oct 2025 11:47 am

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / GST Update : : सरकार ने शुरू किया पोर्टल, एक क्लिक पर जानें किन वस्तुओं के दाम हुए कम

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

SMS Hospital Fire : भरतपुर के 3 मरीजों की मौत, हुआ अंतिम संस्कार, परिवार में शोक का माहौल, शेरू ने बयां किया आंखों देखा हाल…

Jaipur SMS Fire killed three Bharatpur residents Funeral family mourns Sheru narrates eyewitness account
भरतपुर

SMS Hospital Fire: दीपावली बाद मिलती छुट्टी, अब कफन में लौटेगी पत्नी की लाश, फूट-फूटकर रोता रहा दिव्यांग पति

भरतपुर

Rajasthan Congress : डीग में पहली बार कांग्रेस का चुना जाएगा जिलाध्यक्ष, पर्यवेक्षक आज पहुंचेंगे भरतपुर, कार्यकर्ताओं से लेंगे रिपोर्ट

Deeg first time elected Congress District President observer Kewal Singh Pathania will reach Bharatpur today reports from workers
भरतपुर

Bharatpur : परिंदों की चहचहाहट से गूंजा केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान, मनोरम दृश्य देख पर्यटक हुए दीवाने

Bharatpur Keoladeo National Bird Sanctuary resonates with chirping of birds attracting tourists with picturesque views
भरतपुर

खुशखबर, ‘किसान के 2 पशुओं का नि:शुल्क बीमा करती है राजस्थान सरकार, मृत्यु पर 40 हजार मिलता है क्लेम’

Good News a farmer two animals are free of charge insured Rajasthan Government death claim ₹40,000
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.