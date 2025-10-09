GST Update : : सरकार ने शुरू किया पोर्टल, एक क्लिक पर जानें किन वस्तुओं के दाम हुए कम

GST Update : नए निर्णयों के अनुसार 22 सितंबर से लागू जीएसटी के नए दरों की जानकारी के लिए सरकार ने एक पोर्टल जारी किया है। इस पोर्टल से उपभोक्ता सिर्फ एक क्लिक में यह देख सकेंगे कि किन वस्तुओं के दाम कम हुए हैं। इस पोर्टल में रोजमर्रा की जरूरत की चीजों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कपड़े और अन्य सामान तक की पूरी सूची उपलब्ध कराई गई है। इसका उद्देश्य ग्राहकों को सही जानकारी देना और बाजार में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। इसका सीधा फायदा आम उपभोक्ता को होगा, क्योंकि कई जरूरी वस्तुओं के दाम कम हो सकते हैं। इसके जरिए यह पता लगाया जा सकता है कि किस उत्पाद पर कितना टैक्स बचेगा और उपभोक्ता की कितनी बचत होगी।