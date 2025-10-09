Ajmer Crime : युवक की हुई इंस्टाग्राम पर दोस्ती, आरोपी ने मीठी-मीठी बातें कर लाखों हड़पे, मामला दर्ज

फिर आरोपी महिला ने उसे विवाह का प्रस्ताव दिया। युवक ने रिपोर्ट में बताया कि उसने आरोपी महिला को बता दिया कि वह पहले से शादीशुदा है। आरोपी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। जिसके बाद 12 अप्रैल 2024 को दोनों ने निकाह कर लिया। उसके बाद आरोपी महिला ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। पैसे की मांग शुरू हो गई। महिला ने एक प्लॉट पर मकान बनवाने के लिए 2 लाख रुपए और एक 600 वर्गगज की संपत्ति खरीदने के लिए 8.61 लाख रुपए की मांग की। यह संपत्ति महिला ने खुद के नाम पर करवा ली और बाद में उससे दूरी बनानी शुरू कर दी।