Ajmer Crime : युवक की हुई इंस्टाग्राम पर दोस्ती, आरोपी ने मीठी-मीठी बातें कर लाखों हड़पे, मामला दर्ज

अजमेर जिले के नसीराबाद सिटी थाना क्षेत्र। फोटो पत्रिका
Ajmer Crime : अजमेर जिले के नसीराबाद सिटी थाना क्षेत्र निवासी युवक ने एक महिला पर लाखों रुपए हड़पने के मामले में नसीराबाद थाने में मामला दर्ज कराया है। रिपोर्ट में बताया कि जनवरी 2024 में महिला से इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती हुई। बातचीत जब आगे बढ़ी तो महिला ने उसे बताया कि उसके 2 बच्चे हैं और वह आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है।
रिपोर्ट में युवक ने बताया कि आरोपी ने घर बुलाकर उससे स्वेच्छा से शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। वह उसकी भावनात्मक बातों में फंस गया। इसके बाद से आरोपी महिला के फोन उसके पास लगातार आने लगे और वह उसे मिलने के लिए बुलाने लगी।
फिर आरोपी महिला ने उसे विवाह का प्रस्ताव दिया। युवक ने रिपोर्ट में बताया कि उसने आरोपी महिला को बता दिया कि वह पहले से शादीशुदा है। आरोपी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। जिसके बाद 12 अप्रैल 2024 को दोनों ने निकाह कर लिया। उसके बाद आरोपी महिला ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। पैसे की मांग शुरू हो गई। महिला ने एक प्लॉट पर मकान बनवाने के लिए 2 लाख रुपए और एक 600 वर्गगज की संपत्ति खरीदने के लिए 8.61 लाख रुपए की मांग की। यह संपत्ति महिला ने खुद के नाम पर करवा ली और बाद में उससे दूरी बनानी शुरू कर दी।
रिपोर्ट में युवक ने बताया कि जब उसने आरोपी से अपने पैसे वापस मांगे, तो महिला ने उस पर बलात्कार का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवा दी। जांच में पुलिस ने इस आरोप को झूठा पाया और एफआर लगा दी। यह सिलसिला रुका नहीं। कुछ समय बाद महिला ने पुनः धमकियां देना शुरू कर दिया, जिसमें हर माह 25,000 रुपए की मांग या एकमुश्त 50 लाख रुपए देने का दबाव शामिल था। ऐसा न करने पर उसने बलात्कार के केस में फंसाने की धमकी दी।
पीड़ित युवक ने आरोप लगाया है कि इससे पूर्व भी उसने एक अन्य व्यक्ति को अपने प्रेमजाल में फंसाकर विवाह किया और उसके लाखों रुपए हड़प लिए। आरोपी अपने पहले पति से तलाक ले चुकी है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद नसीराबाद सिटी थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी।
