Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

Ajmer Crime : युवक की हुई इंस्टाग्राम पर दोस्ती, आरोपी ने मीठी-मीठी बातें कर लाखों हड़पे, मामला दर्ज

Ajmer Crime : अजमेर जिले के नसीराबाद सिटी थाना क्षेत्र निवासी युवक ने एक महिला पर लाखों रुपए हड़पने के मामले में नसीराबाद थाने में मामला दर्ज कराया है।

2 min read

अजमेर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 09, 2025

Ajmer Crime Young Man be friend Instagram accused sweet-talked him into swindling lakhs of rupees filed a case

अजमेर जिले के नसीराबाद सिटी थाना क्षेत्र। फोटो पत्रिका

Ajmer Crime : अजमेर जिले के नसीराबाद सिटी थाना क्षेत्र निवासी युवक ने एक महिला पर लाखों रुपए हड़पने के मामले में नसीराबाद थाने में मामला दर्ज कराया है। रिपोर्ट में बताया कि जनवरी 2024 में महिला से इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती हुई। बातचीत जब आगे बढ़ी तो महिला ने उसे बताया कि उसके 2 बच्चे हैं और वह आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है।

उसकी भावनात्मक बातों में फंस गया

रिपोर्ट में युवक ने बताया कि आरोपी ने घर बुलाकर उससे स्वेच्छा से शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। वह उसकी भावनात्मक बातों में फंस गया। इसके बाद से आरोपी महिला के फोन उसके पास लगातार आने लगे और वह उसे मिलने के लिए बुलाने लगी।

युवक ने आरोपी मलिा से किया निकाह

फिर आरोपी महिला ने उसे विवाह का प्रस्ताव दिया। युवक ने रिपोर्ट में बताया कि उसने आरोपी महिला को बता दिया कि वह पहले से शादीशुदा है। आरोपी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। जिसके बाद 12 अप्रैल 2024 को दोनों ने निकाह कर लिया। उसके बाद आरोपी महिला ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। पैसे की मांग शुरू हो गई। महिला ने एक प्लॉट पर मकान बनवाने के लिए 2 लाख रुपए और एक 600 वर्गगज की संपत्ति खरीदने के लिए 8.61 लाख रुपए की मांग की। यह संपत्ति महिला ने खुद के नाम पर करवा ली और बाद में उससे दूरी बनानी शुरू कर दी।

महिला की धमकियां बरकरार

रिपोर्ट में युवक ने बताया कि जब उसने आरोपी से अपने पैसे वापस मांगे, तो महिला ने उस पर बलात्कार का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवा दी। जांच में पुलिस ने इस आरोप को झूठा पाया और एफआर लगा दी। यह सिलसिला रुका नहीं। कुछ समय बाद महिला ने पुनः धमकियां देना शुरू कर दिया, जिसमें हर माह 25,000 रुपए की मांग या एकमुश्त 50 लाख रुपए देने का दबाव शामिल था। ऐसा न करने पर उसने बलात्कार के केस में फंसाने की धमकी दी।

यह उसका पहला मामला नहीं

पीड़ित युवक ने आरोप लगाया है कि इससे पूर्व भी उसने एक अन्य व्यक्ति को अपने प्रेमजाल में फंसाकर विवाह किया और उसके लाखों रुपए हड़प लिए। आरोपी अपने पहले पति से तलाक ले चुकी है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद नसीराबाद सिटी थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी।

ये भी पढ़ें

Jaipur Junction : रेलवे की नई व्यवस्था, जयपुर जंक्शन पर ट्रेन आने से एक घंटे पहले मिलेगा प्रवेश, और भी हैं सुविधा, जानें
जयपुर
Railway New System Jaipur Junction Entry Allowed one hour before arrival train there are more know

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

09 Oct 2025 10:36 am

Published on:

09 Oct 2025 10:32 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Ajmer Crime : युवक की हुई इंस्टाग्राम पर दोस्ती, आरोपी ने मीठी-मीठी बातें कर लाखों हड़पे, मामला दर्ज

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: कांग्रेसी नेता ने ट्रेन के सामने कूदकर दी जान, सुसाइड नोट मिला; सामने आई खुदकुशी की वजह

railway-track
अजमेर

Rajasthan: RAS-2024 का मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी, साक्षात्कार कार्यक्रम जल्द होगा जारी

rpsc
अजमेर

Ajmer News: पत्नी से मिलने की खुशी के बीच दर्दनाक हादसा, ट्रेन में चढ़ते हुए गिरा पति, कट गया एक पैर

train accident in Ajmer
अजमेर

अजमेर में जटिल ऑपरेशन : गर्दन के पीछे नस में चीरा लगाकर की सर्जरी, छह स्क्रू लगाकर किया फिक्स

अजमेर

Ajmer News: थार का वार…हवा से मरुस्थल ने अजमेर-पुष्कर तक पैर पसारे

अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.