Bharatpur Crime : तलाकशुदा महिला से युवक ने जबरदस्ती बनाए शारीरिक संबंध, आरोपी के माता-पिता ने भी मारा-पीटा, मामला दर्ज

रिपोर्ट में कहा है कि वर्ष 2023 में बैंक में कार्य के दौरान मेरी मुलाकात आरोपी निवासी न्यू सिविल लाइन सारस चौराहा से हुई, जो अपनी ट्रेनिंग के लिए पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच में आया था। ट्रेनिंग के दौरान आरोपी ने लगातार कॉल और वाट्सएप मैसेज किए। मैंने आरोपी को बता दिया था कि मैं तलाकशुदा हूं, इसलिए दोस्ती नहीं रखे। इसके बाद भी आरोपी मेरे पीछे पड़ गया और दोस्ती और शादी करने की जिद करने लगा। इसके बाद भी वह लगातार कॉल करता रहा। इससे मुझे मानसिक पीड़ा हुई।