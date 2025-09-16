Bharatpur Crime : तलाकशुदा महिला से युवक ने जबरदस्ती बनाए शारीरिक संबंध, आरोपी के माता-पिता ने भी मारा-पीटा, मामला दर्ज

Bharatpur Crime : जयपुर निवासी एक युवती ने न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-10 जयपुर महानगर प्रथम के जरिए थाना मानसरोवर जयपुर में एक व्यक्ति पर शारीरिक शोषण कर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। आरोपी भरतपुर का है। मुकदमा दर्ज कराने वाली महिला भरतपुर में ही कार्यरत है।
रिपोर्ट में कहा है कि वर्ष 2023 में बैंक में कार्य के दौरान मेरी मुलाकात आरोपी निवासी न्यू सिविल लाइन सारस चौराहा से हुई, जो अपनी ट्रेनिंग के लिए पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच में आया था। ट्रेनिंग के दौरान आरोपी ने लगातार कॉल और वाट्सएप मैसेज किए। मैंने आरोपी को बता दिया था कि मैं तलाकशुदा हूं, इसलिए दोस्ती नहीं रखे। इसके बाद भी आरोपी मेरे पीछे पड़ गया और दोस्ती और शादी करने की जिद करने लगा। इसके बाद भी वह लगातार कॉल करता रहा। इससे मुझे मानसिक पीड़ा हुई।
इसके बाद 26 जनवरी को आरोपी का फोन आया कि वह अर्जेंट मिलना चाहता है। मैं उसकी बातों में आकर उससे मिलने चली गई। उसने अपनी कार एक होटल के सामने रोकी। मेरे टोकने पर उसने कहा कि सरप्राइज प्लान किया है। यहां आरोपी ने प्यार और शादी करने का वादा किया। इसके बाद उसने मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाई। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा। आरोपी ने यहां मेरी बिना मर्जी के शारीरिक संबंध बनाए।
इसके बाद आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया और अपमानित किया। साथ ही धमकी दी कि शादी की दोबारा बात की ती नौकरी से निकलवा दूंगा। फिर उसने पुरानी बातों को भुलाकर अपने माता-पिता से मिलवाने की बात कही। इसके बाद हम इंजीनियरिंग कॉलेज ग्राउंड पहुंचे। यहां मोहित के माता-पिता मौजूद थे। यहां सभी ने मुझसे गाली-गलौच करते हुए मारपीट की।
इसके बाद में जयपुर अपने घर गई तो रास्ते में आरोपी दो-तीन व्यक्तियों के साथ आया और कहा कि फोन पर मिलने से मना क्यों किया? मैं तेरी जिंदगी खराब कर दूंगा। फिर आरोपी मुझे जबरन ले जाने लगा। चीखने पर वह, वहां से भाग गया। इस घटना के बाद से ही में छुट्टी लेकर घर पर हूं। इस मामले की जांच मानसरोवर थाना पुलिस कर रही है।