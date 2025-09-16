Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भरतपुर

Bharatpur Crime : तलाकशुदा महिला से युवक ने जबरदस्ती बनाए शारीरिक संबंध, आरोपी के माता-पिता ने भी मारा-पीटा, मामला दर्ज

Bharatpur Crime : तलाकशुदा महिला के लगातार मना करने के बावजूद आरोपी ने होटल में बुलाकर उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाया। उसका शारीरिक शोषण किया। आरोपी के माता पिता ने भी पीड़िता से मारपीट की। इसके बाद पीड़िता ने मामला दर्ज कराया है।

भरतपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 16, 2025

Bharatpur Crime Young Man Forcefully Physical Relations with a divorced woman Accused Parents also beat him up case registered
फाइल फोटो पत्रिका

Bharatpur Crime : जयपुर निवासी एक युवती ने न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-10 जयपुर महानगर प्रथम के जरिए थाना मानसरोवर जयपुर में एक व्यक्ति पर शारीरिक शोषण कर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। आरोपी भरतपुर का है। मुकदमा दर्ज कराने वाली महिला भरतपुर में ही कार्यरत है।

वह लगातार कॉल करता, मुझे काफी मानसिक पीड़ा हुई

रिपोर्ट में कहा है कि वर्ष 2023 में बैंक में कार्य के दौरान मेरी मुलाकात आरोपी निवासी न्यू सिविल लाइन सारस चौराहा से हुई, जो अपनी ट्रेनिंग के लिए पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच में आया था। ट्रेनिंग के दौरान आरोपी ने लगातार कॉल और वाट्सएप मैसेज किए। मैंने आरोपी को बता दिया था कि मैं तलाकशुदा हूं, इसलिए दोस्ती नहीं रखे। इसके बाद भी आरोपी मेरे पीछे पड़ गया और दोस्ती और शादी करने की जिद करने लगा। इसके बाद भी वह लगातार कॉल करता रहा। इससे मुझे मानसिक पीड़ा हुई।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Politics : ‘देशभर में एक क्रांति लानी होगी…’, पीएम मोदी के मणिपुर दौरे पर सचिन पायलट ने कही बड़ी बात
टोंक
Sachin Pilot Big Statement on PM Modi Manipur visit a Revolution will have to be brought across country

मेरी बिना मर्जी के बनाए शारीरिक संबंध

इसके बाद 26 जनवरी को आरोपी का फोन आया कि वह अर्जेंट मिलना चाहता है। मैं उसकी बातों में आकर उससे मिलने चली गई। उसने अपनी कार एक होटल के सामने रोकी। मेरे टोकने पर उसने कहा कि सरप्राइज प्लान किया है। यहां आरोपी ने प्यार और शादी करने का वादा किया। इसके बाद उसने मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाई। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा। आरोपी ने यहां मेरी बिना मर्जी के शारीरिक संबंध बनाए।

आरोपी ने शादी से किया इनकार

इसके बाद आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया और अपमानित किया। साथ ही धमकी दी कि शादी की दोबारा बात की ती नौकरी से निकलवा दूंगा। फिर उसने पुरानी बातों को भुलाकर अपने माता-पिता से मिलवाने की बात कही। इसके बाद हम इंजीनियरिंग कॉलेज ग्राउंड पहुंचे। यहां मोहित के माता-पिता मौजूद थे। यहां सभी ने मुझसे गाली-गलौच करते हुए मारपीट की।

मानसरोवर थाना पुलिस कर रही है जांच

इसके बाद में जयपुर अपने घर गई तो रास्ते में आरोपी दो-तीन व्यक्तियों के साथ आया और कहा कि फोन पर मिलने से मना क्यों किया? मैं तेरी जिंदगी खराब कर दूंगा। फिर आरोपी मुझे जबरन ले जाने लगा। चीखने पर वह, वहां से भाग गया। इस घटना के बाद से ही में छुट्टी लेकर घर पर हूं। इस मामले की जांच मानसरोवर थाना पुलिस कर रही है।

ये भी पढ़ें

जयपुर-किशनगढ़ नेशनल हाईवे पर बनेंगे 9 नए ओवर ब्रिज, NHAI ने लिया बड़ा फैसला
जयपुर
Jaipur Kishangarh National Highway 9 New Over Bridges will be built NHAI Big Decision

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Sept 2025 12:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Bharatpur Crime : तलाकशुदा महिला से युवक ने जबरदस्ती बनाए शारीरिक संबंध, आरोपी के माता-पिता ने भी मारा-पीटा, मामला दर्ज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.