जानें कौन है पूर्व दस्यु सीमा परिहार, जंगल के जीवन से बिग बॉस तक का सफर ऐसे किया तय

भरतपुर। मेरा अपराध की दुनिया से गहरा नाता रहा है, लेकिन मैं कभी अपराधी नहीं बनना चाहती थी। परिस्थितियों ने मेरे हाथ में हथियार थमा दिए। जंगल का जीवन बेहद कठिन था, लेकिन यह मेरी नीयति बन गई थी। यह कहना है पूर्व दस्यु सुंदरी और बिग बॉस सीजन-4 की प्रतिभागी रहीं सीमा परिहार का। पत्रिका से बातचीत में सीमा ने अपनी जिंदगी के वे तमाम किस्से सामने रखे, जिसमें प्रधान की साजिश, डकैतों का जीवन, जेल के साल और आखिरकार सिनेमा व रियलिटी शो तक का सफर की बातें उन्होंने साझा कीं।