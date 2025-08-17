Patrika LogoSwitch to English

भरतपुर

Bharatpur : शिक्षा विभाग के नए आदेश से चौंके शिक्षक, महिला टीचर सबसे ज्यादा प्रभावित, गहराया असंतोष

Bharatpur News : शिक्षा विभाग के नए आदेश से चौंके शिक्षक। बिना परिवेदना बदले स्कूल! शिक्षकों में गहराया असंतोष। महिला शिक्षक सबसे ज्यादा प्रभावित।

भरतपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 17, 2025

Rajasthan Education Department New Order Teachers Shocked Women Teachers Most Affected Discontent Deepens
फाइल फोटो पत्रिका

Bharatpur News : महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों से सरप्लस हुए शिक्षकों के पदस्थापन को लेकर शिक्षा विभाग ने हाल ही में सूची जारी की है। सरकार का दावा था कि जिन शिक्षकों को आपत्ति है, वे परिवेदना दे सकते हैं, जिनका निस्तारण किया जाएगा, लेकिन सूची आने के बाद हालात उलट नजर आ रहे हैं। कई ऐसे शिक्षकों को भी स्थानांतरित कर दिया गया है, जिन्होंने कभी कोई परिवेदना दी ही नहीं थी। डीग जिले का मामला सबसे चौंकाने वाला है, जहां करीब 10 में से 8 महिला शिक्षकों को हटाकर दूसरे विद्यालयों में भेज दिया गया। भरतपुर जिले में भी ऐसे ही कई मामले सामने आए हैं। शिक्षक समुदाय में यह सवाल गूंज रहा है कि जब किसी ने परिवेदना ही नहीं दी तो उसे क्यों हटाया गया।

अचानक एलीमेंट्री स्कूलों में भेज दिया गया

शिक्षकों का दर्द यह भी है कि पहले उन्हें माध्यमिक विद्यालयों में लगाया गया, फिर अचानक एलीमेंट्री स्कूलों में भेज दिया गया। इतना ही नहीं कई शिक्षकों के ब्लॉक तक बदल दिए गए। यदि सरकार को एलीमेंट्री में ही पदस्थापन करना था तो पहले ही पास के विद्यालय में लगाया जा सकता था। बार-बार तबादलों से शिक्षकों को मानसिक और पारिवारिक परेशानी झेलनी पड़ रही है।

असमंजस में महिला शिक्षक

महिला शिक्षक खासतौर पर असमंजस में हैं। कई मामलों में उन्हें बिना पूछे दूरस्थ स्कूलों में भेज दिया गया है। शिक्षक संघों का कहना है कि सरकार का अपना सेटअप है, शिक्षकों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। विभाग परिवेदना लेने का दावा कर रहा है तो कम से कम इतना तो पूछा जाए कि हम किस स्कूल में जाना चाहते हैं।

फैक्ट बॉक्स

1- महात्मा गांधी विद्यालयों से सरप्लस हुए शिक्षक पदस्थापन के इंतजार में थे।
2- सरकार ने वरीयता से पदस्थापन दिया, लेकिन काउंसलिंग नहीं की।
3- कई शिक्षकों को बिना परिवेदना दिए ही बदला गया।
4- डीग जिले में 10 में से 8 महिला शिक्षक प्रभावित।
5- पहले माध्यमिक में लगाया, फिर एलीमेंट्री में भेज दिया गया।

यह लिखा है आदेश में

जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक डीग ने आदेश में कहा है कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक के निर्देशानुसार माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों में चयनित कार्मिकों के पदस्थापन के कारण अधिशेष हुए अचयनित एवं हिन्दी माध्यम के अधिशेष अध्यापक लेवल-1 एवं अध्यापक लेवल-2 (विभिन्न विषय) का समायोजन उपरांत पदस्थापन स्थानीय कार्यालय के आदेश 22 जुलाई की ओर से किया गया। निदेशक के आदेश की अनुपालना में प्राप्त परिवेदनाओं के आधार पर प्रदत्त दिशा-निर्देशों के अनुसार पूर्व में जारी पदस्थापन आदेशों में संलग्न सूची अनुसार संशोधन किया जाता है।

इनका किया तबादला

खूंटी सिंह राजकीय सीनियर सैकंडरी स्कूल बेला से अपर प्राइमरी स्कूल कामां, सीमल देवी का सीनियर सेकंडरी स्कूल बेला से अबेडकर राजकीय स्कूल नगर, सीमा देवी मीना का प्राइमरी स्कूल ऊंचकी से प्राइमरी स्कूल दीवानपुरा कुहेर, छाया देवी का यूपीएस नगला हरीचंद से प्राइमरी स्कूल नीमकी, डॉली चौहान का सीनियर सैकंडरी स्कूल रारह से गर्ल्स अपर प्राइमरी स्कूल नवीन डीग, राहुल कुमार अपर प्राइमरी स्कूल नगला कुलवाना से अपर प्राइमरी स्कूल बंधबास, प्रियंका का सीनियर सैकंडरी स्कूल सेऊ डीग से अपर प्राइमरी स्कूल ओल्ड बस स्टैण्ड मैन बाजार डीग, उधम सिंह का प्राइमरी स्कूल जयमाका से प्राइमरी स्कूल भूरावास, अनुसुईया का शहीद जगदीश सिंह सीनियर सैकंडरी स्कूल तालफरा से अपर प्राइमरी स्कूल गोलपुरा एवं विनेश जाटव का महात्मा गांधी स्कूल गंगोरा से अपर प्राइमरी स्कूल श्याउपुरा तबादला किया गया है।

एलीमेंट्री वालों की ली गई परिवेदना

एलीमेंट्री वालों की परिवेदना ली गई हैं, जो हमारे पास हैं। माध्यमिक वालों की उनके पास होगी। बलवीर सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक, डीग

