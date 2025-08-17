Bharatpur : शिक्षा विभाग के नए आदेश से चौंके शिक्षक, महिला टीचर सबसे ज्यादा प्रभावित, गहराया असंतोष

खूंटी सिंह राजकीय सीनियर सैकंडरी स्कूल बेला से अपर प्राइमरी स्कूल कामां, सीमल देवी का सीनियर सेकंडरी स्कूल बेला से अबेडकर राजकीय स्कूल नगर, सीमा देवी मीना का प्राइमरी स्कूल ऊंचकी से प्राइमरी स्कूल दीवानपुरा कुहेर, छाया देवी का यूपीएस नगला हरीचंद से प्राइमरी स्कूल नीमकी, डॉली चौहान का सीनियर सैकंडरी स्कूल रारह से गर्ल्स अपर प्राइमरी स्कूल नवीन डीग, राहुल कुमार अपर प्राइमरी स्कूल नगला कुलवाना से अपर प्राइमरी स्कूल बंधबास, प्रियंका का सीनियर सैकंडरी स्कूल सेऊ डीग से अपर प्राइमरी स्कूल ओल्ड बस स्टैण्ड मैन बाजार डीग, उधम सिंह का प्राइमरी स्कूल जयमाका से प्राइमरी स्कूल भूरावास, अनुसुईया का शहीद जगदीश सिंह सीनियर सैकंडरी स्कूल तालफरा से अपर प्राइमरी स्कूल गोलपुरा एवं विनेश जाटव का महात्मा गांधी स्कूल गंगोरा से अपर प्राइमरी स्कूल श्याउपुरा तबादला किया गया है।