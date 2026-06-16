Rajasthan : महंगे पेट्रोल-डीजल से बचने का मिला आसान उपाय, भरतपुर में बढ़ा ईवी का क्रेज, मिल रहे 2 फायदे

Rajasthan Electric Vehicles : पेट्रोल-डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों और समय-समय पर ईधन आपूर्ति को लेकर पैदा हुई अनिश्चितताओं के बीच अब लोगों का भरोसा तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की ओर बढ़ रहा है। कभी भविष्य की तकनीक माने जाने वाले ईवी अब आम लोगों की पहली पसंद बनते जा रहे है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिले में अब तक 1832 इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री हो चुकी है, जिनकी कुल कीमत लगभग 125 करोड़ रुपए से अधिक है।