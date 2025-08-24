Patrika LogoSwitch to English

भरतपुर

राजस्थान पत्रिका के भरतपुर संस्करण के तृतीय स्थापना दिवस पर निशुल्क मधुमेह जांच शिविर, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे

Bharatpur : राजस्थान पत्रिका के भरतपुर संस्करण के तृतीय स्थापना दिवस पर निशुल्क मधुमेह जांच शिविर का आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में लोगों ने इस शिविर का लाभ उठाया है।

भरतपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 24, 2025

राजस्थान पत्रिका के भरतपुर संस्करण के तृतीय स्थापना दिवस पर निशुल्क मधुमेह जांच शिविर में जांच करते लोग। पत्रिका फोटो

Bharatpur : राजस्थान पत्रिका के भरतपुर संस्करण के तृतीय स्थापना दिवस पर निशुल्क मधुमेह जांच शिविर का आयोजन किया गया है। निशुल्क मधुमेह जांच शिविर किला स्थित बिहारी जी मंदिर पर लगाया गया है। अभी तक 191 लोगों की फ्री में जांच हो चुकी हैं।

डायबिटीज, बीपी की जांच हुई

भरतपुर राजस्थान पत्रिका के तृतीय स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में किला स्थित बिहारी जी मंदिर आयोजित स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में डॉक्टर राजीव भारद्वाज, सीनियर फिजिशियन डॉक्टर अर्चना भारद्वाज, गायनोलॉजिस्ट सहित टेक्निकल स्टाफ मौके पर उपस्थित थे। इन्होंने मरीजों की डायबिटीज, बीपी की जांच की।

सभी को अपने स्वास्थ्य का खूब ख्याल रखना चाहिए - डॉ. राजीव भारद्वाज

इस अवसर पर डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने लोगों को स्वस्थ रहने के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर भारद्वाज ने कहा स्वस्थ मनुष्य के अंदर स्वस्थ मन रहता है। सभी को अपने स्वास्थ्य का खूब ख्याल रखना चाहिए।

जांच करवाने वालों का तांता

राजस्थान पत्रिका के भरतपुर संस्करण के तीसरे स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित बिहारी जी मंदिर पर लगे शिविर में मधुमेह जांच करवाने वालों का तांता लग हुआ है। बड़ी संख्या में लोग इस शिविर का लाभ उठा रहे हैं।

Published on:

24 Aug 2025 11:48 am

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / राजस्थान पत्रिका के भरतपुर संस्करण के तृतीय स्थापना दिवस पर निशुल्क मधुमेह जांच शिविर, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे

