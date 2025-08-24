राजस्थान पत्रिका के भरतपुर संस्करण के तृतीय स्थापना दिवस पर निशुल्क मधुमेह जांच शिविर, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे

भरतपुर राजस्थान पत्रिका के तृतीय स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में किला स्थित बिहारी जी मंदिर आयोजित स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में डॉक्टर राजीव भारद्वाज, सीनियर फिजिशियन डॉक्टर अर्चना भारद्वाज, गायनोलॉजिस्ट सहित टेक्निकल स्टाफ मौके पर उपस्थित थे। इन्होंने मरीजों की डायबिटीज, बीपी की जांच की।