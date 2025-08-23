Bharatpur : एक साथ गूंजी तीन बच्चियों की किलकारियां, परिवार ने कहा, अहोभाग्य…ईश्वर कृपा

Bharatpur : भरतपुर नगर के जगपत सिंह शर्मा उप जिला चिकित्सालय में एक महिला ने तीन बच्चियों को जन्म दिया। प्रीमैच्योर डिलीवरी में तीनों नवजातों को रैफर किया गया है। ग्राम धर्मशाला कैथवाड़ा निवासी मुमताज (26 वर्ष) पत्नी साहिल ने शुक्रवार को साढ़े सात माह की गर्भावस्था में ही बच्चियों को जन्म दिया। पति बाहर रहकर मजदूरी करता है।
प्रसूता को सुबह 10.25 बजे अस्पताल में भर्ती किया गया। इसके बाद एक घंटे के भीतर तीनों बच्चियां पैदा हो गईं। पहली बच्ची का जन्म दोपहर 1.20 बजे हुआ, वजन 1200 ग्राम, दूसरी बच्ची का जन्म 1.25 बजे हुआ, वजन 1000 ग्राम, तीसरी बच्ची 1.30 बजे पैदा हुई, वजन 1100 ग्राम था।
चिकित्सकों ने बताया कि तीनों बच्चियां प्री-मैच्योर (अविकसित) हैं और उनका वजन सामान्य से काफी कम है। ऐसे में उन्हें प्रारंभिक देखभाल के बाद उच्च स्तरीय इलाज के लिए जिला चिकित्सालय रैफर कर दिया गया।
परिजनों ने बच्चियों के जन्म को ईश्वर की कृपा बताया और उनके स्वस्थ होने की दुआ मांगी। तीनों बच्चियों के एक साथ जन्म की खबर क्षेत्र में फैलते ही लोगों में जिज्ञासा का विषय बनी रही।