Bharatpur : एक साथ गूंजी तीन बच्चियों की किलकारियां, परिवार ने कहा, अहोभाग्य…ईश्वर कृपा

Bharatpur : भरतपुर नगर के जगपत सिंह शर्मा उप जिला चिकित्सालय में एक महिला ने तीन बच्चियों को जन्म दिया। प्रीमैच्योर डिलीवरी में तीनों नवजातों को रैफर किया गया है। ग्राम धर्मशाला कैथवाड़ा निवासी मुमताज (26 वर्ष) पत्नी साहिल ने शुक्रवार को साढ़े सात माह की गर्भावस्था में ही बच्चियों को जन्म दिया। पति बाहर रहकर मजदूरी करता है।