भरतपुर में ट्रैफिक पुलिस का बदला था अंदाज, जुर्माना नहीं दे रहे थे गुलाब का फूल, चौंक लोग, जानें क्या है माजरा

हुआ यूं कि मंगलवार और बुधवार को भरतपुर के सबसे व्यस्त चौराहे पर भरतपुर ट्रैफिक पुलिस कई जवान अपने हाथों में गुलाब का फूल लेकर खड़े थे। जैसे ही कोई नागरिक हेलमेट पहने नहीं मिलता या फिर सुरक्षा नियमों को तोड़ता मिलता, उसे तत्काल एक तरफ ले जाते और उसे गुलाब का फूल देते है। फिर हाथ जोड़कर उनसे हेलमेट पहनने और सुरक्षा नियमों का पालन करने का आग्रह करते। पर इस मौके पर ट्रैफिक पुलिस ने न किसी का चालान काटा और नहीं कोई जुर्माना लगाया। भरतपुर ट्रैफिक पुलिस लगता है कि शायद उनकी गांधीवादी विचारधारा इस काम में कारगर साबित हो।