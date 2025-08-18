Bharatpur Crime : मामी-भांजा आत्महत्या केस पर बड़ा खुलासा, ‘देवर की मुझ पर गंदी नजर थी’, एक दावे ने पलट दी पूरी कहानी

एक दिन पहले देवर ने धमकी दी कि तुझे और तेरे बच्चे को जान से मार दूंगा। सबसे ज्यादा उसी ने परेशान किया है और वही इन सबका जिम्मेदार है। आत्महत्या करने से एक दिन पहले महिला घर से बच्चे को दिखाने के बहाने निकली थी और वह भरतपुर आ गई। पुलिस सुसाइड के मामले में जांच कर रही है। वहीं भाई दिगम्बर सिंह की रिपोर्ट के आधार पर अनीता के ससुराल वालों से पूछताछ शुरू की गई है। मृतक अनीता के भाई दिगम्बर का आरोप है कि बहन की मौत के बाद उसकी दोनों बेटियां ससुराल में हैं, जिनसे हमें न तो बात करने दी जा रही है और न ही मिलने दिया जा रहा है।