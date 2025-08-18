Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भरतपुर

Bharatpur Crime : मामी-भांजा आत्महत्या केस पर बड़ा खुलासा, ‘देवर की मुझ पर गंदी नजर थी’, एक दावे ने पलट दी पूरी कहानी

Bharatpur Crime : राजस्थान के भरतपुर के सेवर थाना क्षेत्र के कंजौली गांव में एक मोटर गैरेज के बाहर 2 अगस्त की सुबह तीन शव मिले थे। पता चल कि वह शव मामी-भांजा और मासूम बेटे का था। इस आत्महत्या कांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। भांजे और बेटे के साथ आत्महत्या करने वाली महिला का वीडियो सामने आया है। जानें उसने क्या कहा।

भरतपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 18, 2025

Bharatpur Aunt Nephew Suicide Big Disclosure Devar had dirty intentions towards me one claim turned whole story upside down
मौके पर पहुंची पुलिस व एफएसएल की टीम। फाइल फोटो-पत्रिका

Bharatpur Crime : भरतपुर में भांजे के साथ आत्महत्या करने पर उसके साथ संबंधों के आरोपों के बीच महिला के सामने आए वीडियो ने पूरी कहानी ही पलट दी है। परिवारवालों को दावा है कि वीडियो आत्महत्या से ठीक पहले का है। जिसमें महिला ने सुसरालजनों के सताने और देवर की बुरी नजर रखने से प्रताड़ित होकर वहां से निकलने और आत्महत्या की बात कही है। गौरतलब है कि गत 2 अगस्त को महिला ने बेटे और भांजे के साथ आत्महत्या की थी।

सुसाइड से पहले महिला ने अपने भाई से की थी बात

गौरतलब है कि सुसाइड से पहले महिला ने अपने भाई से बात की थी। इस वीडियो में महिला ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि मैं गलत नहीं हूं, झूठे अफेयर की कहानी रचने के कारण मैं जान देने को विवश हूं। महिला ने कहा है कि मेरे भांजे के साथ कोई अवैध संबंध नहीं हैं और न ही मैंने उसे भगाया है। मैं भूखी-प्यासी छोटे बच्चे को लेकर इधर-उधर दौड़ रही हूं, जबकि मुझ पर भांजे को लेकर भागने का आरोप है, लेकिन मैं और भांजा दोनों ही गलत नहीं हैं। अब तीन जनों के सामूहिक आत्महत्या के मामले में महिला के भाई ने बहन के ससुरालीजनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Crime : गुजरात से आकर राजस्थान के जंगलों में हो रहा था एक ‘खेल’, पुलिस को लगी भनक, 9 गिरफ्तार
डूंगरपुर
Dungarpur Crime Gujarat People Coming Rajasthan Jungles Played a Game police got a tip-off 9 arrested

मृतक अनीता ने सुसाइड से पहले बनाया था वीडियो

रिपोर्ट में महिला के देवर पर उसे परेशान करने का आरोप है। महिला के परिजनों ने दावा किया है कि मृतक अनीता ने सुसाइड से पहले वीडियो बनाया था। इसमें वो कह रही है कि मुझे बदनाम करने की कोशिश मत करना, मैं कहीं भाग कर नहीं गई हूं। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मुझे परेशान किया गया, तुम सब (ससुरालीजन) लोगों ने मुझे मारने का गिरोह बना रखा है। यदि मेरा पति सही होता तो मुझे छोड़कर नहीं जाता। उसका (पति) भाई रात को आकर मुझे परेशान करता है, मैं शर्म के कारण बच्चे को लेकर घर से भागकर आई हूं।

देवर ने दी थी धमकी, तुझे और तेरे बच्चे को जान से मार दूंगा

एक दिन पहले देवर ने धमकी दी कि तुझे और तेरे बच्चे को जान से मार दूंगा। सबसे ज्यादा उसी ने परेशान किया है और वही इन सबका जिम्मेदार है। आत्महत्या करने से एक दिन पहले महिला घर से बच्चे को दिखाने के बहाने निकली थी और वह भरतपुर आ गई। पुलिस सुसाइड के मामले में जांच कर रही है। वहीं भाई दिगम्बर सिंह की रिपोर्ट के आधार पर अनीता के ससुराल वालों से पूछताछ शुरू की गई है। मृतक अनीता के भाई दिगम्बर का आरोप है कि बहन की मौत के बाद उसकी दोनों बेटियां ससुराल में हैं, जिनसे हमें न तो बात करने दी जा रही है और न ही मिलने दिया जा रहा है।

देवर मोनू की थी उस पर गंदी नजर

अनीता की शादी करीब 15 साल पहले देवेन्द्र निवासी खेडा जमालपुर थाना हिंडौंन के साथ हुई थी। अनीता का पति मैसूर (कर्नाटक) में ठेकेदारी का काम करता है। अनीता अपने ससुराल में रह रही थी। आरोप है कि वहां पर उसका देवर मोनू उस पर गंदी नजर रखता था। मोनू ने ही अपने भाई देवेंद्र को भड़काया था कि अनीता के शुभम (भांजे) से अवैध संबंध हैं। इसके बाद अनीता के पति और देवर उसको प्रताड़ित करने लगे। ननद और नंदोई ने भी उसके साथ मारपीट भी की। अनीता ने सुसाइड कर लिया।

एक मोटर गैरेज के बाहर मिले थे तीन शव

रिपोर्ट में अनीता, उसके बेटे और भांजे की मौत का जिम्मेदार पति देवेन्द्र, देवर मोनू, हेमा पत्नी मोनू, जल्लो पत्नी रामेश्वर, रामेश्वर पुत्र घबल एवं लक्ष्मीनारायण पुत्र रामेश्वर निवासी महू को बताया है। गौरतलब है कि 2 अगस्त की सुबह 6.30 बजे सेवर थाना इलाके में एक मोटर गैरेज के बाहर तीन शव मिले थे। इसमें एक महिला, युवक और 12 साल के बच्चे के शव थे।

ये भी पढ़ें

राजस्थान का ये जिला बनेगा सोने का गढ़, तीसरे ब्लॉक की पुष्टि; हो जाएंगे मालामाल
बांसवाड़ा
Rajasthan Great News Banswara Land Yield Gold third Block Confirmed in Ghatol

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Aug 2025 02:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Bharatpur Crime : मामी-भांजा आत्महत्या केस पर बड़ा खुलासा, ‘देवर की मुझ पर गंदी नजर थी’, एक दावे ने पलट दी पूरी कहानी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.