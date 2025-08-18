Bharatpur Crime : मामी-भांजा आत्महत्या केस पर बड़ा खुलासा, ‘देवर की मुझ पर गंदी नजर थी’, एक दावे ने पलट दी पूरी कहानी

Bharatpur Crime : भरतपुर में भांजे के साथ आत्महत्या करने पर उसके साथ संबंधों के आरोपों के बीच महिला के सामने आए वीडियो ने पूरी कहानी ही पलट दी है। परिवारवालों को दावा है कि वीडियो आत्महत्या से ठीक पहले का है। जिसमें महिला ने सुसरालजनों के सताने और देवर की बुरी नजर रखने से प्रताड़ित होकर वहां से निकलने और आत्महत्या की बात कही है। गौरतलब है कि गत 2 अगस्त को महिला ने बेटे और भांजे के साथ आत्महत्या की थी।
गौरतलब है कि सुसाइड से पहले महिला ने अपने भाई से बात की थी। इस वीडियो में महिला ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि मैं गलत नहीं हूं, झूठे अफेयर की कहानी रचने के कारण मैं जान देने को विवश हूं। महिला ने कहा है कि मेरे भांजे के साथ कोई अवैध संबंध नहीं हैं और न ही मैंने उसे भगाया है। मैं भूखी-प्यासी छोटे बच्चे को लेकर इधर-उधर दौड़ रही हूं, जबकि मुझ पर भांजे को लेकर भागने का आरोप है, लेकिन मैं और भांजा दोनों ही गलत नहीं हैं। अब तीन जनों के सामूहिक आत्महत्या के मामले में महिला के भाई ने बहन के ससुरालीजनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।
रिपोर्ट में महिला के देवर पर उसे परेशान करने का आरोप है। महिला के परिजनों ने दावा किया है कि मृतक अनीता ने सुसाइड से पहले वीडियो बनाया था। इसमें वो कह रही है कि मुझे बदनाम करने की कोशिश मत करना, मैं कहीं भाग कर नहीं गई हूं। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मुझे परेशान किया गया, तुम सब (ससुरालीजन) लोगों ने मुझे मारने का गिरोह बना रखा है। यदि मेरा पति सही होता तो मुझे छोड़कर नहीं जाता। उसका (पति) भाई रात को आकर मुझे परेशान करता है, मैं शर्म के कारण बच्चे को लेकर घर से भागकर आई हूं।
एक दिन पहले देवर ने धमकी दी कि तुझे और तेरे बच्चे को जान से मार दूंगा। सबसे ज्यादा उसी ने परेशान किया है और वही इन सबका जिम्मेदार है। आत्महत्या करने से एक दिन पहले महिला घर से बच्चे को दिखाने के बहाने निकली थी और वह भरतपुर आ गई। पुलिस सुसाइड के मामले में जांच कर रही है। वहीं भाई दिगम्बर सिंह की रिपोर्ट के आधार पर अनीता के ससुराल वालों से पूछताछ शुरू की गई है। मृतक अनीता के भाई दिगम्बर का आरोप है कि बहन की मौत के बाद उसकी दोनों बेटियां ससुराल में हैं, जिनसे हमें न तो बात करने दी जा रही है और न ही मिलने दिया जा रहा है।
अनीता की शादी करीब 15 साल पहले देवेन्द्र निवासी खेडा जमालपुर थाना हिंडौंन के साथ हुई थी। अनीता का पति मैसूर (कर्नाटक) में ठेकेदारी का काम करता है। अनीता अपने ससुराल में रह रही थी। आरोप है कि वहां पर उसका देवर मोनू उस पर गंदी नजर रखता था। मोनू ने ही अपने भाई देवेंद्र को भड़काया था कि अनीता के शुभम (भांजे) से अवैध संबंध हैं। इसके बाद अनीता के पति और देवर उसको प्रताड़ित करने लगे। ननद और नंदोई ने भी उसके साथ मारपीट भी की। अनीता ने सुसाइड कर लिया।
रिपोर्ट में अनीता, उसके बेटे और भांजे की मौत का जिम्मेदार पति देवेन्द्र, देवर मोनू, हेमा पत्नी मोनू, जल्लो पत्नी रामेश्वर, रामेश्वर पुत्र घबल एवं लक्ष्मीनारायण पुत्र रामेश्वर निवासी महू को बताया है। गौरतलब है कि 2 अगस्त की सुबह 6.30 बजे सेवर थाना इलाके में एक मोटर गैरेज के बाहर तीन शव मिले थे। इसमें एक महिला, युवक और 12 साल के बच्चे के शव थे।