IPL Auction में चमका राजस्थान का बेटा, CSK ने कार्तिक शर्मा को 14.20 करोड़ में खरीदा, मां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता

खास बात यह रही कि CSK जैसी अनुभवी फ्रेंचाइजी ने एक बार फिर युवा खिलाड़ी पर बड़ा दांव लगाकर भविष्य की टीम की मजबूत नींव रखने का संकेत दिया। ऑक्शन से पहले कार्तिक शर्मा ने कई आईपीएल टीमों के लिए ट्रायल दिए थे, जहां उनके आक्रामक और भरोसेमंद प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा। फिनिशर की भूमिका निभाने वाले कार्तिक ने अब तक खेले गए 11 टी-20 मुकाबलों में 27 छक्के जड़ दिए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 163 रहा है, जो उन्हें छोटे फॉर्मेट का खतरनाक बल्लेबाज साबित करता है।