भरतपुर

IPL Auction में चमका राजस्थान का बेटा, CSK ने कार्तिक शर्मा को 14.20 करोड़ में खरीदा, मां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता

IPL Auction: राजस्थान के भरतपुर जिले से निकलकर 19 वर्षीय कार्तिक शर्मा ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में बड़ी छलांग लगाई है। आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने उन्हें 14.20 करोड़ रुपए में खरीदा।

भरतपुर

image

Kamal Mishra

Dec 16, 2025

Kartik Sharma

कार्तिक शर्मा (फोटो-पत्रिका)

भरतपुर। देश-विदेश में सबसे लोकप्रिय माने जाने वाले क्रिकेट फॉर्मेट आईपीएल के 19वें सीजन के लिए मंगलवार को अबू धाबी में आयोजित मिनी ऑक्शन में भरतपुर जिले के युवा क्रिकेटर कार्तिक शर्मा ने इतिहास रच दिया। 19 वर्षीय विकेट-कीपर बल्लेबाज कार्तिक शर्मा को चेन्नई सुपर किंग्स ने 14.20 करोड़ रुपए में खरीदकर लिया है। महज 30 लाख रुपए की बेस प्राइस से शुरू हुई बोली 47 गुना तक पहुंची जो कार्तिक की प्रतिभा और मेहनत का प्रमाण है।

खास बात यह रही कि CSK जैसी अनुभवी फ्रेंचाइजी ने एक बार फिर युवा खिलाड़ी पर बड़ा दांव लगाकर भविष्य की टीम की मजबूत नींव रखने का संकेत दिया। ऑक्शन से पहले कार्तिक शर्मा ने कई आईपीएल टीमों के लिए ट्रायल दिए थे, जहां उनके आक्रामक और भरोसेमंद प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा। फिनिशर की भूमिका निभाने वाले कार्तिक ने अब तक खेले गए 11 टी-20 मुकाबलों में 27 छक्के जड़ दिए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 163 रहा है, जो उन्हें छोटे फॉर्मेट का खतरनाक बल्लेबाज साबित करता है।

मां आगनबाड़ी कार्यकर्ता और पिता ट्यूटर

विकेट-कीपिंग में भी उनकी चुस्ती टीम के लिए अतिरिक्त ताकत मानी जा रही है। जिला क्रिकेट संघ के सचिव शत्रुधन तिवारी ने बताया कि कार्तिक शर्मा भरतपुर के ऊंचा नगला के पास स्थित एक गांव के निवासी हैं। कार्तिक के पिता ट्यूशन पढ़ाते हैं, जबकि उनकी मां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से निकलकर आईपीएल तक पहुंचना कार्तिक की कड़ी मेहनत और परिवार के सहयोग की कहानी बयां करता है।

छोटा भाई भी खिलाड़ी

कार्तिक का एक भाई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, जबकि छोटा भाई भी क्रिकेट का शौकीन है और प्रदेश स्तर पर खेल रहा है। कार्तिक लगातार रणजी ट्रॉफी खेलते हुए अपने खेल को निखार रहे हैं और अब आईपीएल में उनके प्रदर्शन पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हैं।

Updated on:

16 Dec 2025 09:40 pm

Published on:

16 Dec 2025 08:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / IPL Auction में चमका राजस्थान का बेटा, CSK ने कार्तिक शर्मा को 14.20 करोड़ में खरीदा, मां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता

