Bharatpur : मुकुल सैन की आरएएस में 499वीं रैंक, मामाओं ने किया खुशी का अनोखा प्रदर्शन

Bharatpur : भरतपुर के कस्बा वैर में भांजे के आरएएस परीक्षा में चयन होने पर मामाओं की ओर से खुशी का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। कस्बा उच्चैन निवासी मुकुल सैन पुत्र पूरन चंद सैन ने आरएएस परीक्षा 2024 में 499वीं रैंक हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। सोमवार को मुकुल सैन ने वैर स्थित बाबा मनोहर दास मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान सैन समाज सहित अनेक लोगों ने उनका साफा पहनाकर व माला पहनाकर स्वागत किया।