Bharatpur Road Accident : टिफिन लेकर निकली मां अब नहीं लौटेगी, तेज रफ्तार टैंकर ने दो मासूमों की दुनिया उजाड़ दी

जानकारी के अनुसार महारासर गांव निवासी आरती (30 वर्ष) पत्नी केतन रोजाना की तरह अपने टिफिन सेंटर से भोजन तैयार कर स्कूटी से शहर में सप्लाई देने निकली थी। वह गोलपुरा रोड की ओर टिफिन बांटने जा रही थी। दोपहर करीब 12 बजे मथुरा बाईपास स्थित अम्बलिंकिंग छात्रावास के पास सामने से आए तेज रफ्तार टैंकर ने उसकी स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि आरती सड़क पर गिर गई और टैंकर का पहिया उसके सिर के ऊपर से गुजर गया।