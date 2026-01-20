डीग में युवक के साथ बेरहमी से मारपीट, अपहरण की कोशिश, खींचकर दूर तक घसीट ले गए आरोपी

जानकारी के अनुसार निकटवर्ती गांव इकलहरा निवासी पीड़ित मनीष ब्राह्मण (21) पुत्र गोपाल 14 जनवरी को शाम करीब 4.30 बजे शहर में बाजार आया था। आरोप है कि घंटाघर के पास सब्जी खरीदते समय गांव इकलहरा के ही गिरधारी पुत्र नत्थी, विकास पुत्र लेखराज, अमित पुत्र राजवीर, रामकरण पुत्र विजय सिंह, रामनिवास पुत्र बिज्जो, परसराम पुत्र भुल्लू, शिब्वा पुत्र लच्छो, राजवीर पुत्र गुल्ले आदि ने लोहे की सरिया, चाकू, लाठी-डंडा, हॉकी से मनीष पर हमला कर दिया। आरोपी उसे खींचकर घसीटते हुए घंटाघर के निकट श्याम मार्केट ले गए। जहां उसके साथ लाठी-डंडों से जमकर मारपीट की गई। पीड़ित के परिचितों और अन्य लोगों के आने के बाद पीड़ित को बचाया गया। पीड़ित ने बताया कि इससे एक दिन पहले 13 जनवरी को आरोपी उसके घर आए थे और कट्टे से फायर कर गए थे, जिसका वीडियो उनके पास मौजूद है।