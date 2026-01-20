डीग में युवक के साथ बेरहमी से मारपीट, अपहरण की कोशिश, खींचकर दूर तक घसीट ले गए आरोपी

फोटो-सीसीटीवी फुटेज का स्क्रीनशॉट
डीग। शहर के निकटवर्ती गांव इकलहरा से निकले एक विवाद ने शहर में हिंसक रूप ले लिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें कुछ युवक एक साथ मिलकर एक युवक के कथित अपहरण और लूट के साथ उसकी बेरहमी से मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में कुछ युवक दूसरे एक युवक को खींचकर घसीटते हुए दूर ले जाते दिख रहे हैं। यह घटना 14 जनवरी की बताई जा रही है। वीडियो के सामने आने के बाद मामला तूल पकड़ने लगा। वायरल वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर पुलिस की टीमों ने मंगलवार को एएसपी अकलेश शर्मा की मॉनिटरिंग में आरोपियों के गांव इकलहरा में ताबड़तोड़ दबिश की कार्रवाई की।
जिला पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाश मीना की निगरानी में एएसआई गोविंद सिंह एवं एसआई अमरसिंह के नेतृत्व में गठित टीमों ने मंगलवार दोपहर गांव इकलहरा से रामकरण पुत्र विजय सिंह गुर्जर और गिरधारी पुत्र नत्थी सिंह गुर्जर को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाश मीना का कहना है कि आरोपियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अन्य आरोपियों की भी तलाश जारी है।
जानकारी के अनुसार निकटवर्ती गांव इकलहरा निवासी पीड़ित मनीष ब्राह्मण (21) पुत्र गोपाल 14 जनवरी को शाम करीब 4.30 बजे शहर में बाजार आया था। आरोप है कि घंटाघर के पास सब्जी खरीदते समय गांव इकलहरा के ही गिरधारी पुत्र नत्थी, विकास पुत्र लेखराज, अमित पुत्र राजवीर, रामकरण पुत्र विजय सिंह, रामनिवास पुत्र बिज्जो, परसराम पुत्र भुल्लू, शिब्वा पुत्र लच्छो, राजवीर पुत्र गुल्ले आदि ने लोहे की सरिया, चाकू, लाठी-डंडा, हॉकी से मनीष पर हमला कर दिया। आरोपी उसे खींचकर घसीटते हुए घंटाघर के निकट श्याम मार्केट ले गए। जहां उसके साथ लाठी-डंडों से जमकर मारपीट की गई। पीड़ित के परिचितों और अन्य लोगों के आने के बाद पीड़ित को बचाया गया। पीड़ित ने बताया कि इससे एक दिन पहले 13 जनवरी को आरोपी उसके घर आए थे और कट्टे से फायर कर गए थे, जिसका वीडियो उनके पास मौजूद है।
जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर स्वंय मैंने थाने पहुंचकर घटना की जानकारी ली। मामले में मॉनिटरिंग कर मंगलवार को आरोपियों की गिरफ्तारी की। गिरफ्तारी के लिए दो टीमें गठित कर उन्हें गांव इकलहरा में आरोपियों के घर भेजा गया। पुलिस ने दबिश के दौरान आरोपियों को डिटेन किया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।
अकलेश कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, डीग
बड़ी खबरेंView All
भरतपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग