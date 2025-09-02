Patrika LogoSwitch to English

भिलाई

Bhilai News: 16 क्विंटल गांजा बीएसपी की धमनभट्ठी में खाक, ब्राउन शुगर समेत नशीली वस्तुओं का भी किया गया नष्टीकरण

Bhilai News: गांजा व अन्य नशीले पदार्थों को नष्ट किया गया। इन मामलों में 83 अभियुक्तों को न्यायालय से सजा से दंडित किया गया है।

भिलाई

Love Sonkar

Sep 02, 2025

Bhilai News: 16 क्विंटल गांजा बीएसपी की धमनभट्ठी में खाक, ब्राउन शुगर समेत नशीली वस्तुओं का भी किया गया नष्टीकरण

Bhilai News: भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) के फर्नेस में सोमवार को 16 क्विंटल गांजा, ब्राउन शुगर सहित टैबलेट कैप्सूल को नष्टीकरण किया गया। एनडीपीएस एक्ट के तहत 2021 से अब तक जिन मामलों में न्यायालय में फैसला सुनाया जा चुका है, उन मामलों में जब्त किए गए गांजा व अन्य नशीले पदार्थों को नष्ट किया गया। इन मामलों में 83 अभियुक्तों को न्यायालय से सजा से दंडित किया गया है।

पुलिस ने मादक पदार्थों व नशीली दवाइयों के नष्टीकरण योग्य कुल 239 प्रकरणों में 1620 किलोग्राम गांजा, गांजा के आठ किग्रा पौधे, 277.29 ग्राम हेरोइन, 214.39 ग्राम ब्राउन शुगर, 1,94,856 नग, टैबलेट, 76,258 नग कैप्सूल का नष्टीकरण भिलाई इस्पात संयंत्र के फर्नेस में कराया गया। वहीं 1,212 नग सीरप व 1,400 नग इंजेक्शन का नष्टीकरण थाना नेवई क्षेत्र में किया गया।

वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हुई कार्रवाई

जब्त मादक पदार्थों के नष्टीकरण के लिए जिला स्तर पर गठित की गई ड्रग्स डिस्पोजल समिति के अध्यक्ष एसएसपी विजय अग्रवाल, सदस्य एएसपी सुखनंदन राठौर, सहायक आबकारी आयुक्त, सीआर साहू उपस्थित थे।

भिलाई स्टील प्लांट के फर्नेस व नेवई क्षेत्र में जिला के अलग-अलग थानों में जब्त मादक पदार्थों का नष्टीकरण किया गया है।

विजय अग्रवाल, एसएसपी, दुर्ग

cg news

02 Sept 2025 05:07 pm

Bhilai News: 16 क्विंटल गांजा बीएसपी की धमनभट्ठी में खाक, ब्राउन शुगर समेत नशीली वस्तुओं का भी किया गया नष्टीकरण

