Bhilai News: 16 क्विंटल गांजा बीएसपी की धमनभट्ठी में खाक, ब्राउन शुगर समेत नशीली वस्तुओं का भी किया गया नष्टीकरण

Bhilai News: भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) के फर्नेस में सोमवार को 16 क्विंटल गांजा, ब्राउन शुगर सहित टैबलेट कैप्सूल को नष्टीकरण किया गया। एनडीपीएस एक्ट के तहत 2021 से अब तक जिन मामलों में न्यायालय में फैसला सुनाया जा चुका है, उन मामलों में जब्त किए गए गांजा व अन्य नशीले पदार्थों को नष्ट किया गया। इन मामलों में 83 अभियुक्तों को न्यायालय से सजा से दंडित किया गया है।