CG Fraud: ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 18 लाख रुपए की ठगी, आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

शुरुआत में विनीत को 22 हजार रुपए जमा कर ट्रेडिंग शुरू करने को कहा गया। कुछ दिनों में उन्हें 6 हजार रुपए का लाभ दिखाकर भरोसा जीत लिया गया। इसके बाद विनीत ने अलग-अलग खातों में कुल 18 लाख 22 हजार रुपए जमा कर दिए। पुलिस के अनुसार, ठगों ने लाभांश पर टैक्स के नाम पर अतिरिक्त 4 लाख 50 हजार रुपए और जमा करवाए। जब विनीत ने राशि निकालने की कोशिश की, तो आरोपी ने उनका ट्रेडिंग अकाउंट और मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया।