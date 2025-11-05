CG Fraud: ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 18 लाख रुपए की ठगी, आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर ठगी (Photo Patrika)
CG Fraud: भिलाई थाना क्षेत्र में ऑनलाइन ट्रेडिंग के झांसे में आए एक व्यक्ति से करीब 18 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईटी एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
भिलाई नगर टीआई जितेन्द्र वर्मा ने बताया कि सेक्टर-5, सडक़-35 क्वार्टर 5/ए निवासी विनीत कराट, जो पेशे से यूजिशियन हैं, ने शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि 16 अगस्त 2025 को उनकी फेसबुक आईडी पर ‘निधि रेड्डी’ नामक अकाउंट से संदेश आया, जिसमें ऑनलाइन ट्रेडिंग में जुडऩे और अधिक मुनाफा कमाने का लालच दिया गया।
शुरुआत में विनीत को 22 हजार रुपए जमा कर ट्रेडिंग शुरू करने को कहा गया। कुछ दिनों में उन्हें 6 हजार रुपए का लाभ दिखाकर भरोसा जीत लिया गया। इसके बाद विनीत ने अलग-अलग खातों में कुल 18 लाख 22 हजार रुपए जमा कर दिए। पुलिस के अनुसार, ठगों ने लाभांश पर टैक्स के नाम पर अतिरिक्त 4 लाख 50 हजार रुपए और जमा करवाए। जब विनीत ने राशि निकालने की कोशिश की, तो आरोपी ने उनका ट्रेडिंग अकाउंट और मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया।
