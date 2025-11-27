CG Fraud: 36 लाख का फर्जीवाड़ा, एक और आरोपी पकड़ाया, अब तक 11 गिरफ्तार

36 लाख का फर्जीवाड़ा, एक और आरोपी पकड़ाया (Photo Patrika)
CG Fraud: दुर्ग डिजिटल राजस्व प्रणाली में सेंध लगाकर जमीनों के भू-अभिलेख बदलकर बैंक से 36 लाख रुपए का फर्जी ऋण निकालने वाले गिरोह के एक और सदस्य गिरधर बंजारे उर्फ अमन (33) को पुलिस ने जांजगीर-चांपा से गिरफ्तार किया है।
आरोपी पटवारी के लॉगिन क्रेडेंशियल उपलब्ध कराने और पोर्टल में छेड़छाड़ कराने में शामिल था। अब तक एक नाबालिग सहित 11 आरोपी पकड़े जा चुके हैं।
शिकायत अहिवारा तहसीलदार ने की थी, जिसमें ग्राम अछोटी और मुरमुदा के अभिलेख हैक कर कूटरचित खसरे बनाकर ऋण हासिल करने की बात सामने आई। गिरोह के सरगना दीनुराम यादव व एसराम बंजारे ने रकम तुरंत कई खातों में ट्रांसफर कराई, जिसमें 20.26 लाख रुपए भिलाई निवासी नंदकिशोर साहू के खाते में पहुंचे।
तकनीकी साक्ष्यों और बैंक ट्रांजैक्शन के आधार पर नंदनी नगर, कुम्हारी और अमलेश्वर थानों में प्रकरण दर्ज किए गए। जांच में खुलासा हुआ कि पटवारी की आईडी, पासवर्ड और ओटीपी का उपयोग कर राजस्व अभिलेखों में कूटकरण किया जाता था। इस मामले में एनके साहू, अमित मौर्य, गणेश तंबोली और अशोक उराव समेत कई आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
बड़ी खबरेंView All
भिलाई
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग