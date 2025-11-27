CG Fraud: 36 लाख का फर्जीवाड़ा, एक और आरोपी पकड़ाया, अब तक 11 गिरफ्तार

तकनीकी साक्ष्यों और बैंक ट्रांजैक्शन के आधार पर नंदनी नगर, कुम्हारी और अमलेश्वर थानों में प्रकरण दर्ज किए गए। जांच में खुलासा हुआ कि पटवारी की आईडी, पासवर्ड और ओटीपी का उपयोग कर राजस्व अभिलेखों में कूटकरण किया जाता था। इस मामले में एनके साहू, अमित मौर्य, गणेश तंबोली और अशोक उराव समेत कई आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं।