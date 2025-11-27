Pm E-Bus: भिलाई में दौड़ेगी 50 ई-बसें, 90 फीसदी काम हुआ पूरा, इन तीन शहरो का नाम भी शामिल

Pm E-Bus: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट ‘पीएम ई-बस’ के तहत भिलाई देश के चुनिंदा शहरों में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। नेहरू नगर स्थित ई-बस डिपो का 90 प्रतिशत निर्माण पूरा हो चुका है और शेष कार्य महज 10 दिनों में समाप्त किया जा सकता है। यदि राज्य सरकार इस सत्र में कंसेशन एग्रीमेंट को स्वीकृति दे देती है, तो नए साल में भिलाई-दुर्ग के लोगों को इसकी सौगात मिलने की पूरी संभावना है।