Promotion List: सरकारी कर्मचारियों की प्रमोशन सूची जारी, दुर्ग के 78 पंचायत सचिवों को मिला लाभ

जिला पंचायत के इस निर्णय को लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। इस संवेदनशील निर्णय से कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है। (Promotion List) सीईओ दुबे ने बताया कि जिला पंचायत प्रशासन ने सेवाकाल के दौरान दिवंगत हुए कर्मचारी के पात्र आश्रित कीर्तन कुमार साहू को शासन के नियमानुसार अनुकंपा नियुक्ति का पत्र सौंपकर शासकीय सेवा में शामिल किया। इसके अतिरिक्त, बेहतर कार्य प्रदर्शन करने वाले पांच ग्राम पंचायत सचिवों की परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने पर उनकी परीक्षा अवधि समाप्त करने के आदेश भी जारी किए गए हैं।