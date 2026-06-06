6 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

Promotion List: सरकारी कर्मचारियों की प्रमोशन सूची जारी, दुर्ग के 78 पंचायत सचिवों को मिला लाभ

Promotion List: लंबे समय से प्रमोशन की राह देख रहे दुर्ग जिले के 78 पंचायत सचिवों की मांग अब पूरी हुई है। सीईओ ने सेवा अवधि का परीक्षण करने के बाद प्रमोशन की सौगात दी है..

2 min read
Google source verification

भिलाई

image

Chandu Nirmalkar

Jun 06, 2026

Chhattisgarh Promotion List

सरकारी कर्मचारियों का हुआ प्रमोशन ( Photo - Patrika )

Durg District: दुर्ग जिला पंचायत ने ग्राम पंचायत सचिवों के हित में अपूर्व निर्णय किया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी बजरंग दुबे ने सचिवों के लंबे समय से लंबित सेवा संबंधी प्रकरणों के निराकरण की पहल की। ( Chhattisgarh News ) जिला स्तरीय उच्च स्तरीय समिति ने कर्मचारियों की कार्यकुशलता, अनुशासन, निष्ठा एवं सेवा अवधि का परीक्षण किया। इसके बाद 15 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर चुके 78 ग्राम पंचायत सचिवों को पदोन्नति का लाभ दिया गया है।

Promotion List: कर्मचारियों में उत्साह का मौहाल

जिला पंचायत के इस निर्णय को लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। इस संवेदनशील निर्णय से कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है। (Promotion List) सीईओ दुबे ने बताया कि जिला पंचायत प्रशासन ने सेवाकाल के दौरान दिवंगत हुए कर्मचारी के पात्र आश्रित कीर्तन कुमार साहू को शासन के नियमानुसार अनुकंपा नियुक्ति का पत्र सौंपकर शासकीय सेवा में शामिल किया। इसके अतिरिक्त, बेहतर कार्य प्रदर्शन करने वाले पांच ग्राम पंचायत सचिवों की परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने पर उनकी परीक्षा अवधि समाप्त करने के आदेश भी जारी किए गए हैं।

कलेक्टर आज लेंगे मीटिंग

कलेक्टर अभिजीत सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सलाहकार समिति (डीसीसी) और जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) की बैठक 6 जून को शाम 5 बजे से कलेक्टोरेट सभाकक्ष में होगी। बैठक में जिले के अंतर्गत आने वाले सभी बैंकों के जिला समन्वयकों, शाखाओं और संबंधित शासकीय विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है। पिछली डीसीसी बैठक में सदस्यों की अनुपस्थिति और अधूरी जानकारी को कलेक्टर और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गंभीरता से लिया था।

सभी को सदस्यों को उपस्थित होने के निर्देश

अनुपस्थित सदस्य बैंकों और विभागों के नाम आवश्यक कार्यवाही के लिए उनके नियंत्रक कार्यालयों को भेजने के निर्देश दिए गए थे। इसी कारण इस बैठक में सभी सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा गया है। सभी को पिछली बैठक की कार्यवाही की रिपोर्ट और अपनी अधीनस्थ शाखाओं द्वारा शासकीय योजनाओं के अंतर्गत किए गए ऋण स्वीकृति एवं वितरण की अद्यतन जानकारी के साथ निर्धारित समय पर उपस्थित होने के लिए कहा गया है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

06 Jun 2026 03:31 pm

Published on:

06 Jun 2026 03:29 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / Promotion List: सरकारी कर्मचारियों की प्रमोशन सूची जारी, दुर्ग के 78 पंचायत सचिवों को मिला लाभ

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

नहीं बढ़ेगा प्रॉपर्टी टैक्स, शिक्षा उपकर हटाने सरकार को भेजा पत्र, रिसाली नगर निगम का बड़ा फैसला

risali Nagar Nigam news
भिलाई

छत्तीसगढ़ के 192 नगरीय निकायों में 13 जुलाई से कामकाज बंद, जानें वजह

Chhattisgarh Strike News
भिलाई

School Fees Hike: छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी स्कूलों की फीस में बढ़ोतरी, 460 से बढ़कर 800 पहुंची

School Fees Hike
भिलाई

Chhattisgarh Ebola Alert: कांगो, युगांडा और इथियोपिया से लौटे 3 यात्रियों पर इबोला वायरस का खतरा! स्वास्थ्य विभाग सतर्क

Chhattisgarh Ebola Alert
भिलाई

Chhattisgarh Board Exam: 10वीं-12वीं के फेल विद्यार्थियों को दूसरा मौका, आठ जुलाई से शुरू हो रही परीक्षा, जल्दी करें आवेदन

Chhattisgarh Board Exam
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.