CG News: खारुन नदी में डूबा 7 वीं का छात्र, एसडीआरएफ की टीम खोजने में जुटी

CG News: दिन भर रेस्क्यू किया, लेकिन अब तक छात्र नहीं मिला है। कुम्हारी थाना प्रभारी योगेन्द्र वर्मा ने बताया कि घटना शनिवार को दोपहर तीन बजे की है।

भिलाई

Love Sonkar

Sep 29, 2025

CG News: खारुन नदी में डूबा 7 वीं का छात्र, एसडीआरएफ की टीम खोजने में जुटी

CG News: घर से दोस्तों के साथ घूमने निकला 7 वीं कक्षा का छात्र खारुन नदी में डूब गया। सूचना पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची। दिन भर रेस्क्यू किया, लेकिन अब तक छात्र नहीं मिला है। कुम्हारी थाना प्रभारी योगेन्द्र वर्मा ने बताया कि घटना शनिवार को दोपहर तीन बजे की है। महामायापारा कुम्हारी निवासी गजेन्द्र पटेल पिता नंदलाल पटेल (13 वर्ष) 7 वीं कक्षा का छात्र है।

वह अपने तीन -चार हमउम्र साथियों के साथ घर से निकला। सभी खारुन नदी अटारी एनीकट पहुंचे। जहां गजेन्द्र कपड़ा उतार कर नहाने कूद गया, लेकिन वह डूबने लगा। उसके साथियों ने उसे बचाने का प्रयास किया लेकिन पानी के तेज बहाव में बह गया।

उसके साथियों ने इसकी जानकारी उसके परिजन को दी। थाना प्रभारी ने बताया कि सूचना पर रविवार सुबह से एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। दिन भर रेस्क्यू किया, लेकिन छात्र का पता नहीं चला। सोमवार को टीम दोबारा खारुन नदी में खोजबीन करेगी।

Published on:

29 Sept 2025 12:44 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / CG News: खारुन नदी में डूबा 7 वीं का छात्र, एसडीआरएफ की टीम खोजने में जुटी

