CG News: खारुन नदी में डूबा 7 वीं का छात्र, एसडीआरएफ की टीम खोजने में जुटी

CG News: घर से दोस्तों के साथ घूमने निकला 7 वीं कक्षा का छात्र खारुन नदी में डूब गया। सूचना पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची। दिन भर रेस्क्यू किया, लेकिन अब तक छात्र नहीं मिला है। कुम्हारी थाना प्रभारी योगेन्द्र वर्मा ने बताया कि घटना शनिवार को दोपहर तीन बजे की है। महामायापारा कुम्हारी निवासी गजेन्द्र पटेल पिता नंदलाल पटेल (13 वर्ष) 7 वीं कक्षा का छात्र है।