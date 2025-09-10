CG News: 90 छात्रों ने अचानक छोड़ दिया कॉलेज आना, सामने आई यह बड़ी वजह

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नियम से किसी भी छात्र को तृतीय सेमेस्टर में पहुंचने कुल 40 में से 20 प्रतिशत की जरूरत होती है। दो सेमेस्टर में यदि छात्र को 10-10 प्रतिशत अंक भी मिल जाए तो 20 प्रतिशत प्वाइंट के साथ वह अगले सेमेस्टर में पहुंच सकता है। अब जब हेमचंद यादव विश्वविद्यालय ने अभी तक द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा के नतीजे घोषित नहीं किए हैं, तो दूसरे सेमेस्टर के क्त्रसे्डिट प्वाइंट की गणना नहीं हो पा रही।