CG News: 90 छात्रों ने अचानक छोड़ दिया कॉलेज आना, सामने आई यह बड़ी वजह

CG News: हेमचंद यादव विश्वविद्यालय ने बीकॉम द्वितीय सेमेस्टर के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस परीक्षा में शामिल हुए 6981 परीक्षार्थियों में से सिर्फ 3979 ही उत्तीर्ण हुए। जबकि 2902 परीक्षार्थियों को एटीकेटी मिल गई। यानी कुल परीक्षार्थियों में से आधे द्वितीय सेमेस्टर में अटक गए। हेमचंद विश्वविद्यालय ने इस परीक्षा में 90 परीक्षार्थियों का रिजल्ट रोका है।
वहीं इसमें 10 नकल प्रकरण यूएफएम बनाए गए। सब मिलाकर बीकॉम द्वितीय सेमेस्टर का रिजल्ट 57 फीसदी पर सिमट गया। लंबे अंतराल के बाद जारी हुए इस रिजल्ट ने कॉलेजों में पढ़ाई और विद्यार्थियों को तैयारी की पोल खोल दी है। द्वितीय सेमेस्टर के अधिकतर विषयों के रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किए जा सके हैं। इस वजह से द्वितीय सेमेस्टर वाले विद्यार्थी अगले कक्षा तृतीय सेमेस्टर मतलब सेकंड ईयर में प्रवेश नहीं कर पा रहे।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नियम से किसी भी छात्र को तृतीय सेमेस्टर में पहुंचने कुल 40 में से 20 प्रतिशत की जरूरत होती है। दो सेमेस्टर में यदि छात्र को 10-10 प्रतिशत अंक भी मिल जाए तो 20 प्रतिशत प्वाइंट के साथ वह अगले सेमेस्टर में पहुंच सकता है। अब जब हेमचंद यादव विश्वविद्यालय ने अभी तक द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा के नतीजे घोषित नहीं किए हैं, तो दूसरे सेमेस्टर के क्त्रसे्डिट प्वाइंट की गणना नहीं हो पा रही।
इससे छात्रों को अगली कक्षा में प्रवेश का रास्ता भी बंद हो गया। इसका प्रभाव विद्यार्थियों की पढ़ाई पर दिख रहा है। रिजल्ट नहीं होने की वजह से विद्यार्थी कॉलेज नहीं आ रहे, जिससे तृतीय सेमेस्टर की कक्षाएं शुरू ही नहीं हो पाई हैं। पूरा सिलेबस पिछड़ रहा है।
सेमेस्टर परीक्षा के रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं। एक-दो दिनों में अन्य विषयों के रिजल्ट भी घोषित होंगे। कॉलेजों को नियमित कक्षाएं शुरू करानी है।
भूपेंद्र कुलदीपकुलसचिव, हेमचंद विश्वविद्यालय