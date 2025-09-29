Patrika LogoSwitch to English

CG Accident: दुर्गा पंडाल में हाइवा ने बच्चे को कुचला, एक हाथ शरीर से हुआ अलग

CG Accident: हाइवा को रोककर चालक की जमकर पिटाई कर दी और वाहन में तोड़फोड़ की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और चालक को भीड़ से बचाते हुए अस्पताल भिजवाया।

भिलाई

image

Love Sonkar

Sep 29, 2025

CG Accident: दुर्गा पंडाल में हाइवा ने बच्चे को कुचला, एक हाथ शरीर से हुआ अलग

हाइवा ने बच्चे को कुचला (phoro Patrika)

CG Accident: सुपेला थाना क्षेत्र के फरीद नगर लाल मैदान के पास रविवार शाम दुर्गा पंडाल के सामने उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक तेज रफ्तार हाइवा ने 12 वर्षीय बच्चे को कुचल दिया। हादसे में बच्चा हाइवा के साथ घिसटता चला गया, जिससे उसका एक हाथ शरीर से अलग हो गया। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शाम 6 से 7 बजे के बीच डेरा बस्ती स्थित दुर्गा पंडाल में आरती का आयोजन चल रहा था। इसी दौरान हाइवा चालक ने लापरवाहीपूर्वक वाहन तेजी से दौड़ाया और सूर्या धुर्वे नामक बच्चे को अपनी चपेट में ले लिया। बच्चा कुछ दूरी तक वाहन के नीचे घिसटता रहा। हादसे से गुस्साए लोगों ने मौके पर हाइवा को रोककर चालक की जमकर पिटाई कर दी और वाहन में तोड़फोड़ की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और चालक को भीड़ से बचाते हुए अस्पताल भिजवाया।

वहीं गंभीर रूप से घायल बच्चे को स्थानीय लोगों ने तत्काल स्पर्श अस्पताल पहुंचाया। भिलाईनगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। चालक की हालत सामान्य बताई जा रही है, जबकि बच्चा चिकित्सकों की निगरानी में भर्ती है। हादसे के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है, हालांकि पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया है। स्थानीय लोगों ने पंडालों के पास भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।

Updated on:

29 Sept 2025 12:23 pm

Published on:

29 Sept 2025 12:21 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / CG Accident: दुर्गा पंडाल में हाइवा ने बच्चे को कुचला, एक हाथ शरीर से हुआ अलग

