CG News: इवेंट के नाम पर बुलाकर चलाई गोली, कान के बाजू से गुजरी, मचा हड़कंप

जामुल टीआई रामेंद्र सिंह ने बताया कि शुक्रवार को शाम 6.30 बजे सब्जी मंडी घासीदास नगर की घटना है। 8.30 बजे कैंप-2 संतोषीपारा निवासी विकास प्रजापति ने शिकायत की। उसे किसी ने फोन कर कहा कि बर्थडे पार्टी के लिए इवेंट कराना है। घासीदास नगर मस्जिद के पास मिलकर बात करते हैं। विकास प्रजापति वहां पहुंचा। दो-तीन युवक उसके पास पहुंचे। फायरिंग की और वहां से चले गए। गोली कान के पास से निकल गई। मामले में जांच शुरू की गई है। घटना स्थल से पीछे खाली खोखा और बुलेट के सामने का हिस्सा मिला, उसे जब्त किया गया है।