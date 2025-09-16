CG News: बोर्ड परीक्षा में बना नया रिकॉर्ड, लड़कों ने चुना रोजगार, लड़कियों की हो गईं शादियां

CG News: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षा में इस साल नया रिकॉर्ड कायम हो गया। कक्षा 12 वीं की परीक्षा को छोड़ने के मामले में 6.2 फीसदी का इजाफा हुआ है। पिछले साल जिले में जहां 562 विद्यार्थियों ने बोर्ड परीक्षा नहीं दी थी, इस साल यह आंकड़ा बढ़कर 674 हो गया है। माशिमं के आंकड़ों के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों की स्कूली छात्राओं ने सबसे ज्यादा परीक्षाएं छोड़ी हैं। लड़कियों में से अधिकतर के परिवार से पढ़ाई से दूरी बनाकर के उनकी शादियां करवा दी है। वहीं जो लड़के बचे, उन्होंने भी परिवार की जरूरतों को पूरा करने परीक्षा छोड़कर रोजगार को चुन लिया है।