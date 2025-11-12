Bhilai News: बच्चे के वोकल कॉर्ड में खिलौना फंसने से रुक गई थी सांस, डॉक्टरों की तत्परता से बची जान

Bhilai News: भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) के सेक्टर-9 अस्पताल में डॉक्टरों की तत्परता और टीम वर्क ने एक तीन वर्षीय बच्चे की जान बचा ली। बच्चे के वोकल कॉर्ड (स्वर यंत्र) में खिलौने का एक हिस्सा फंस जाने से उसकी सांस अचानक रुक गई थी। परिवार घबराए हुए हालत में उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां हर सेकंड उसकी जिंदगी के लिए कीमती साबित हो रहा था।