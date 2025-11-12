Patrika LogoSwitch to English

भिलाई

Bhilai News: बच्चे के वोकल कॉर्ड में खिलौना फंसने से रुक गई थी सांस, डॉक्टरों की तत्परता से बची जान

Bhilai News: खिलौने का एक हिस्सा फंस जाने से उसकी सांस अचानक रुक गई थी। परिवार घबराए हुए हालत में उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां हर सेकंड उसकी जिंदगी के लिए कीमती साबित हो रहा था।

less than 1 minute read
Google source verification

भिलाई

image

Love Sonkar

Nov 12, 2025

Bhilai News: बच्चे के वोकल कॉर्ड में खिलौना फंसने से रुक गई थी सांस, डॉक्टरों की तत्परता से बची जान

वोकल कॉर्ड में खिलौना फंसने से रुक गई थी सांस (Photo Patrika)

Bhilai News: भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) के सेक्टर-9 अस्पताल में डॉक्टरों की तत्परता और टीम वर्क ने एक तीन वर्षीय बच्चे की जान बचा ली। बच्चे के वोकल कॉर्ड (स्वर यंत्र) में खिलौने का एक हिस्सा फंस जाने से उसकी सांस अचानक रुक गई थी। परिवार घबराए हुए हालत में उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां हर सेकंड उसकी जिंदगी के लिए कीमती साबित हो रहा था।

आपातकालीन विभाग में जांच के दौरान डॉक्टरों ने पाया कि बच्चे के श्वसन मार्ग में सक्शन कप एरोहेड टिप (जो आमतौर पर तीर-कमान सेट खिलौने का हिस्सा होती है) फंसी हुई है। यह वस्तु बच्चे की जान के लिए सीधा खतरा बन चुकी थी। तुरंत उसे पीडियाट्रिक आईसीयू में भर्ती कर स्थिर किया गया और फिर ईएनटी आपातकालीन ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया।

टीमवर्क से सफलता

मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉ. विनीता द्विवेदी के मार्गदर्शन में, डॉ. तनुजा और डॉ. अबानी की एनेस्थीसिया टीम ने बच्चे की श्वास नियंत्रण की जिम्मेदारी संभाली। वहीं, डॉ. अश्विन अशोक जैसवाल के नेतृत्व में ईएनटी सर्जिकल टीम डॉ.प्रियंका, डॉ.रौशन और डॉ. गिरिधर ने डॉ.प्राची मेने के पर्यवेक्षण में वाह्य वस्तु को बाहर निकाला।

Updated on:

12 Nov 2025 10:31 am

Published on:

12 Nov 2025 10:30 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / Bhilai News: बच्चे के वोकल कॉर्ड में खिलौना फंसने से रुक गई थी सांस, डॉक्टरों की तत्परता से बची जान

भिलाई

छत्तीसगढ़

