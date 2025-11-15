बाल दिवस पर अनोखा प्रयोग, बच्चे बने ‘पत्रिका’ के पाठक स्टेज से पढ़कर सुनाई पसंदीदा खबरें

CG News: बाल दिवस के अवसर पर शुक्रवार को दुर्ग जिले के शासकीय स्कूलों में एक अनोखा प्रयोग हुआ—बच्चों ने दिन की शुरुआत ‘पत्रिका’ पढ़कर की। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पोटिया, हनोदा शाला और स्वामी आत्मानंद स्कूल, बालाजी नगर खुर्सीपार के विद्यार्थियों ने अखबार में छपी खबरों का चयन कर उन्हें प्रार्थना सभा में पूरे विद्यालय को पढ़कर सुनाया।