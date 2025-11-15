बाल दिवस पर अनोखा प्रयोग, बच्चे बने ‘पत्रिका’ के पाठक स्टेज से पढ़कर सुनाई पसंदीदा खबरें

बच्चों ने दिन की शुरुआत ‘पत्रिका’ पढ़कर की (Photo Patrika)
CG News: बाल दिवस के अवसर पर शुक्रवार को दुर्ग जिले के शासकीय स्कूलों में एक अनोखा प्रयोग हुआ—बच्चों ने दिन की शुरुआत ‘पत्रिका’ पढ़कर की। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पोटिया, हनोदा शाला और स्वामी आत्मानंद स्कूल, बालाजी नगर खुर्सीपार के विद्यार्थियों ने अखबार में छपी खबरों का चयन कर उन्हें प्रार्थना सभा में पूरे विद्यालय को पढ़कर सुनाया।
इस पहल का उद्देश्य बच्चों में रीडिंग हैबिट विकसित करना और उन्हें देश-दुनिया से जोड़ना था। मंच पर आए बच्चों ने खेल, विज्ञान, रोचक तथ्य और सकारात्मक खबरों को सुनाया। नीचे खड़े सैकड़ों विद्यार्थी ध्यान से सुनते रहे और माहौल जिज्ञासा तथा उत्साह से भर उठा।
तीनों स्कूलों में यह गतिविधि लगभग ३० मिनट चली। सैकड़ों विद्यार्थियों ने ‘पत्रिका’ की खबरें पढ़ीं। उन्हें खेल, विज्ञान, और पॉजिटिव न्यूज ज़्यादा पसंद आईं। बाल दिवस को ध्यान में रखते हुए ‘पत्रिका’ ने भी शुक्रवार का अंक बच्चों की रुचि के अनुरूप अधिक सकारात्मक समाचारों के साथ प्रकाशित किया।
