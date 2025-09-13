CG Crime: युवक ने ब्लेड से गला काटकर कर ली खुदकुशी, सगाई टूटने से था परेशान

CG Crime: नंदिनी थाना अंतर्गत अहिवारा वार्ड-2 निवासी भूपेन्द्र कुमार सेन ने सगाई टूटने से उदास होकर बाथरुम में ब्लेड से गला काटकर आत्महत्या कर ली। पुलिस जब मौके पर पहुंची और आत्मघाती कदम उठाने का तरीका देख भौंचक रह गई। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर उसका मोबाइल और ब्लेड जब्त किया है।
नंदिनी थाना प्रभारी पारस ठाकुर ने बताया कि घटना शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे की है। उस समय घर के सभी सद्स्य मौजूद थे और अपने-अपने काम में लगे थे। परिजनों से पूछताछ में पता चला कि भूपेन्द्र कुमार सेन (30 वर्ष) नहाने के लिए बाथरुम में घुसा। काफी देर बाद भी वह बाहर नहीं निकला।
उसके बड़े भाई का ध्यान गया कि भूपेंद्र बहुत देर हो गया बाथरूम से कैसे नहीं निकल रहा है। पहले आवाज दी। कोई जवाब नहीं मिला तब बाथरुम के दरवाजे को तोड़कर देखा। पूरे बाथरूम में खून फैला हुआ था। भूपेंद्र की सांसे थम चुकी थी, वह मृत पड़ा था।
पुलिस ने बताया कि मृतक घर में माता-पिता और दो भाइयों के साथ रहता था। परिजनों से पूछताछ में पता चला कि भूपेन्द्र किराना दुकान चलाता था। उसकी सगाई टूट गई थी। उसी दिन से गुमसुम रहने लगा था। बातचीत कम करता था और तनाव में रहता था। दुकान में रुचि नहीं ले रहा था।