CG Road Accident: तेज रफ़्तार अज्ञात वाहन ने मारी जोरदार टक्कर, काम के बाद घर लौट रहे एम्स के कर्मचारी की मौत

CG Road Accident: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से एक बार फिर दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। दुर्ग की सड़क एक बार फिर खून से लाल हो गई है। यहाँ अलग-अलग स्थानों पर हुए दो सड़क हादसों में एक ही मोहल्ले में रहने वाले दो पड़ोसी युवकों की मौत हो गई। मृतकों में पुनेश छनापे (23 वर्ष) और विशाल सुरजल (27 वर्ष) शामिल हैं। दोनों युवक रोज की तरह रायपुर से अपने कार्यस्थल से लौट रहे थे, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही उनकी सड़क हादसे में जान चली गई। दोनों ही मामले में आरोपी वाहन वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।