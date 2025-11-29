CG Road Accident: तेज रफ़्तार अज्ञात वाहन ने मारी जोरदार टक्कर, काम के बाद घर लौट रहे एम्स के कर्मचारी की मौत

रायपुर से दुर्ग लौट रहे युवकों की सड़क हादसे में मौत (Photo Patrika )
CG Road Accident: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से एक बार फिर दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। दुर्ग की सड़क एक बार फिर खून से लाल हो गई है। यहाँ अलग-अलग स्थानों पर हुए दो सड़क हादसों में एक ही मोहल्ले में रहने वाले दो पड़ोसी युवकों की मौत हो गई। मृतकों में पुनेश छनापे (23 वर्ष) और विशाल सुरजल (27 वर्ष) शामिल हैं। दोनों युवक रोज की तरह रायपुर से अपने कार्यस्थल से लौट रहे थे, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही उनकी सड़क हादसे में जान चली गई। दोनों ही मामले में आरोपी वाहन वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पहला हादसा 28 नवंबर की रात करीब 9 बजे खुर्सीपार गेट के पास हुई। शिवाजी नगर निवासी पुनेश छनापे एम्स रायपुर में कार्यरत था। बताया जाता है कि वह आमतौर पर ट्रेन से रायपुर आता-जाता था, लेकिन उस दिन काम में देरी होने के चलते उसने अपनी बाइक से ही रायपुर जाने का फैसला किया।
रात होते-होते वह लौटने लगा, लेकिन खुर्सीपार गेट के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि पुनेश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वाहन चालक घटना के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू कर दी है।
दूसरा हादसा भी रात करीब 9 बजे के आसपास हुआ। यह हादसा साईं धाम, कुम्हारी के पास। यहां विशाल सुरजल अपनी बाइक से रायपुर से खुर्सीपार लौट रहा था। इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। जोरदार टक्कर के कारण विशाल गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद आरोपी वाहन चालक फरार हो गया।
