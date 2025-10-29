CG News: नया बिजनेस शुरू है तो कीजिए आवेदन, अब फंडिंग की राह हुई आसान

स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (Photo Patrika)
CG News: अगर आप खेती, मिलेट्स, जैविक उत्पाद या ग्रामीण नवाचार से जुड़ा बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो अब छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (सीएसवीटीयू) आपका साथी बनेगा।
विवि ने फाउंडेशन फॉर रूरल टेक्नोलॉजी एंड आंत्रप्रेन्योरशिप (फोर्टे) की स्थापना की है। इसके जरिए ग्रामीण तकनीक आधारित स्टार्टअप्स को सीड फंडिंग दी जाएगी। यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और युवाओं में उद्यमिता की भावना बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
सर्टिफिकेट ट्रेनिंग: विवि के नेवई कैंपस में ग्रामीण युवाओं के लिए जैविक और प्राकृतिक खेती पर छह माह तक का सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। सीएसवीटीयू की धारा-8 के तहत गठित कंपनी सीएसवीटीयू-फोर्टे इन युवाओं को प्रशिक्षण देगी, ताकि वे बाजार की समझ के साथ खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें।
फोर्टे के माध्यम से ऐसे नवाचारों को फंड कया जाएगा, जो कृषि, मिलेट्स या ग्रामीण जीवन से जुड़ी समस्याओं का व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करें। सीएसवीटीयू को इसके लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से सीड ग्रांट प्राप्त हुई है। यह एक तरह का बिजनेस इन्क्यूबेशन सेंटर होगा, जो ग्रामीण उद्यमों को न केवल पूंजी बल्कि रणनीतिक मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराएगा।
फोर्टे से जुड़े उद्यमी अपने बिजनेस नेटवर्क को विस्तारित कर सकेंगे। देशभर के विशेषज्ञों से जुड़कर वे अपने बिजनेस मॉडल, मार्केट स्ट्रेटजी और फाइनेंशियल प्लानिंग को मजबूत बना पाएंगे। सीएसवीटीयू प्रबंधन के अनुसार, फिलहाल 20 कॉलेजों से एमओयू किए गए हैं, जिनके माध्यम से विद्यार्थी ही नहीं, आम नागरिक भी अपने ग्रामीण बिजनेस आइडिया प्रस्तुत कर सकते हैं। चयनित आइडिया को इन्क्यूबेशन सेंटर में पंजीकृत किया जाएगा।
इन्क्यूबेशन प्रोग्राम के अंतर्गत प्रतिभागियों को व्यवसाय मॉडल तैयार करने, वित्त प्रबंधन, मार्केटिंग रणनीति, और कंपनी फॉर्मेशन के कानूनी पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। बाद में चयनित बेस्ट रूरल बिजनेस आइडिया को न केवल आर्थिक सहायता दी जाएगी, बल्कि विशेषज्ञों की मदद से उसे व्यावहारिक रूप में स्थापित करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।
कृषि, मिलेट्स, हैंडीक्राफ्ट, जैविक उत्पादों पर आधारित आइडिया को प्राथमिकता
20 कॉलेजों से करार, विद्यार्थी व आम नागरिक दोनों कर सकेंगे आवेदन
चयनित आइडिया को फंडिंग, मेंटरशिप की सुविधा
सीएसवीटीयू-फोर्टे देगा 1 से 6 महीने का प्रशिक्षण
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से सीड ग्रांट मंजूर
