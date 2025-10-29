CG News: नया बिजनेस शुरू है तो कीजिए आवेदन, अब फंडिंग की राह हुई आसान

फोर्टे से जुड़े उद्यमी अपने बिजनेस नेटवर्क को विस्तारित कर सकेंगे। देशभर के विशेषज्ञों से जुड़कर वे अपने बिजनेस मॉडल, मार्केट स्ट्रेटजी और फाइनेंशियल प्लानिंग को मजबूत बना पाएंगे। सीएसवीटीयू प्रबंधन के अनुसार, फिलहाल 20 कॉलेजों से एमओयू किए गए हैं, जिनके माध्यम से विद्यार्थी ही नहीं, आम नागरिक भी अपने ग्रामीण बिजनेस आइडिया प्रस्तुत कर सकते हैं। चयनित आइडिया को इन्क्यूबेशन सेंटर में पंजीकृत किया जाएगा।