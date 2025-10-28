जर्मनी के साइंटिस्ट के साथ रिसर्च करेंगे भिलाई IIT के छात्र, जर्मनी देगा रिसर्च फंडिंग और ट्रेनिंग…

IIT Bhilai: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले के आईआईटी भिलाई के विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं के लिए अंतरराष्ट्रीय रिसर्च के नए द्वार खुल गए हैं। जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस और आईआईटी भिलाई के बीच हुए एमओयू के बाद अब जर्मनी रिसर्च के लिए फंडिंग, विश्वस्तरीय लैब सुविधाएं और वैज्ञानिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा।