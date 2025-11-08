बिहान योजना में 20 लाख की धोखाधड़ी, 19 महिला समूहों से राशि गबन करने वाली सचिव गिरफ्तार

पहली शिकायत प्रगति स्व सहायता समूह की अध्यक्ष हेमकल्याणी साहू ने की थी। उन्होंने बताया कि आरोपी ने सरस्वती, मां बगदई, लक्ष्मी, एकता, सखी, धन लक्ष्मी, दुर्गा, गरिमा और प्रज्ञा समूहों से लगभग 6.19 लाख रुपए का गबन किया। दूसरी शिकायत नव जागृति समूह की अध्यक्ष दिव्या साहू ने दर्ज कराई। उनके अनुसार, मनीता निषाद ने नव जागृति, उज्जवला, आस्था, राधे-राधे, साधना, प्रेरणा, प्रगति, नवा अंजोर, जय मां शीतला और वैभव महिला समूहों से 13.87 लाख रुपए की ठगी की।