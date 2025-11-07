CG Fraud News: महिलाओं की मेहनत की कमाई पर डाका, 20 लाख की हेराफेरी करने वाली गिरफ्तार(photo-patrika)
CG Fraud News: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में महिलाओं की मेहनत की कमाई को ही ठगी का जरिया बना लेने वाली एक महिला अब सलाखों के पीछे है। पुलगांव थाना क्षेत्र के ग्राम कोटनी में संचालित स्व-सहायता समूहों के करीब 20 लाख रुपए गबन के मामले में पुलिस ने आरोपी मनीता निषाद (39) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी अमित अदानी ने बताया कि महिला 19 स्व-सहायता समूहों से वसूली गई राशि बैंक में जमा करने की जिम्मेदार थी।
वह नव जागृति महिला समूह में सचिव पद पर कार्यरत थी और बिहान योजना के तहत गठित समूहों की लोन राशि को किस्तों में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक नगपुरा शाखा में जमा करना उसका कार्य था। महिलाओं ने शिकायत में बताया कि वे हर माह किस्त मनीता को सौंपती थीं, लेकिन उसने रकम जमा नहीं की। जब बैंक से किस्त बकाया का नोटिस आया, तब गबन की बात सामने आई।
इन समूहों की रकम गबन: नव जागृति, प्रगति, प्रेरणा, उज्ज्वला, साधना, नवा अंजोर, आस्था, जय मां शीतला, राधे-राधे, वैभव महिला समूह सहित 19 समूहों के करीब 20 लाख रुपए आरोपी ने हड़प लिए थे। महिला द्वारा किए गबन की विवेचना जारी है। यदि जांच में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
