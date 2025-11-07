CG Fraud News: महिलाओं की मेहनत की कमाई पर डाका, 20 लाख की हेराफेरी करने वाली गिरफ्तार

CG Fraud News: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में महिलाओं की मेहनत की कमाई को ही ठगी का जरिया बना लेने वाली एक महिला अब सलाखों के पीछे है। पुलगांव थाना क्षेत्र के ग्राम कोटनी में संचालित स्व-सहायता समूहों के करीब 20 लाख रुपए गबन के मामले में पुलिस ने आरोपी मनीता निषाद (39) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी अमित अदानी ने बताया कि महिला 19 स्व-सहायता समूहों से वसूली गई राशि बैंक में जमा करने की जिम्मेदार थी।