भिलाई

CG Crime: SIR फॉर्म जमा करने वाले बीएलओ पर हमला, युवक ने ईंट से सिर फोड़ा

CG Crime: एसआइआर के गणना पत्रक एकत्रित कर रहे थे। इसी दौरान बापू नगर निवासी जावेद हुसैन मौके पर पहुंचा और शासकीय निर्वाचन कार्य में बाधा डालते हुए ईंट से रूपेश के सिर पर हमला कर दिया।

2 min read
Google source verification

भिलाई

image

Love Sonkar

Nov 26, 2025

CG Crime: SIR फॉर्म जमा करने वाले बीएलओ पर हमला, युवक ने ईंट से सिर फोड़ा, आरोपी गिरफ्तार

युवक ने ईंट से सिर फोड़ा (Photo Patrika)

CG Crime: खुर्सीपार के लक्ष्मी नारायण वार्ड के ओड़िया मोहल्ला में मंगलवार दोपहर बीएलओ पर हमला करने की घटना सामने आई। दोपहर एक बजे बीएलओ रूपेश कुमार जोशी एसआइआर के गणना पत्रक एकत्रित कर रहे थे। इसी दौरान बापू नगर निवासी जावेद हुसैन मौके पर पहुंचा और शासकीय निर्वाचन कार्य में बाधा डालते हुए ईंट से रूपेश के सिर पर हमला कर दिया।

हमले के बाद खुर्सीपार थाना में आरोपी के खिलाफ लोक सेवक को चोट पहुंचाने और शासकीय कार्य में बाधा डालने पर बीएनएस की धारा 109, 132 और 121(2) के तहत अपराध दर्ज किया गया। थाना प्रभारी के अनुसार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

एसडीएम मौके पर पहुंचे, घायल को भेजा अस्पताल

घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम एच पिसदा मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायल बीएलओ रूपेश जोशी को लाल बहादुर शास्त्री शासकीय अस्पताल, सुपेला पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें थाना ले जाकर एफआईआर दर्ज करवाई गई। रूपेश जिला अस्पताल, दुर्ग में भर्ती हैं। शाम को उनका सीटी स्कैन कराया गया। सिर में चोट लगने के कारण डॉक्टरों ने उन्हें निगरानी में रखा है। रूपेश ने बताया कि हमला बिना किसी वजह के किया गया, वह उस समय घर-घर जाकर एसआइआर फॉर्म एकत्रित कर रहा था।

डॉक्टरों ने बताया कि सीटी स्कैन की रिपोर्ट नॉर्मल है। इलाज के दौरान कलेक्टर अभिजीत सिंह भी बीएलओ का हाल चाल जानने पहुंचे और जानकारी ली। उन्होंने सिविल सर्जन को बेहतर इलाज के लिए निर्देशित किया। साथ ही पुलिस प्रशासन को सभी क्षेत्रों खास कर खुर्सीपार क्षेत्र में लगातार पुलिस पेट्रोलिंग के लिए निर्देशित किया।

बीएलओ से आरोपी का किसी तरह का विवाद नहीं था। वह सीधे आया और यहां से भागो कहकर ईंट से सिर पर चोट पहुंचाई। संभावना है कि आरोपी नशे की हालत में था। उसके खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया गया है। रूपेश की स्थिति सामान्य है।

एच. पिसदा, एसडीएम, छावनी

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

26 Nov 2025 11:03 am

Published on:

26 Nov 2025 11:00 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / CG Crime: SIR फॉर्म जमा करने वाले बीएलओ पर हमला, युवक ने ईंट से सिर फोड़ा

