CG Crime: SIR फॉर्म जमा करने वाले बीएलओ पर हमला, युवक ने ईंट से सिर फोड़ा

घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम एच पिसदा मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायल बीएलओ रूपेश जोशी को लाल बहादुर शास्त्री शासकीय अस्पताल, सुपेला पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें थाना ले जाकर एफआईआर दर्ज करवाई गई। रूपेश जिला अस्पताल, दुर्ग में भर्ती हैं। शाम को उनका सीटी स्कैन कराया गया। सिर में चोट लगने के कारण डॉक्टरों ने उन्हें निगरानी में रखा है। रूपेश ने बताया कि हमला बिना किसी वजह के किया गया, वह उस समय घर-घर जाकर एसआइआर फॉर्म एकत्रित कर रहा था।