भिलाई

CG News: निर्माणाधीन भवन की सेंटरिंग भरभरा कर गिरा, मची अफरा-तफरी, 9 मजदूर गंभीर रुपए से घायल

CG News: निर्माणाधीन भवन की सेंटरिंग अचानक भर-भराकर गिर गई, जिससे नीचे भोजन कर रहे 9 मजदूर उसके मलबे में दब गए। इस घटना से मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

भिलाई

Love Sonkar

Nov 10, 2025

CG News: निर्माणाधीन भवन की सेंटरिंग भरभरा कर गिरा, मची अफरा-तफरी, 9 मजदूर गंभीर रुपए से घायल

CG News: जुनवानी स्थित श्रीशंकराचार्य ग्रुप के अभिषेक मिश्रा मेमोरियल कॉलेज में रविवार दोपहर करीब 2 बजे निर्माणाधीन भवन की सेंटरिंग अचानक भर-भराकर गिर गई, जिससे नीचे भोजन कर रहे 9 मजदूर उसके मलबे में दब गए। इस घटना से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। मौजूद अन्य मजदूरों ने तत्काल रेस्क्यू शुरू किया और दबे हुए मजदूरों को बाहर निकाला गया। उन्हें उपचार के लिए श्रीशंकराचार्य मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया।

नीचे खा रहे थे खाना

स्मृति नगर चौकी प्रभारी गुरविंदर सिद्धु ने बताया, मजदूर भवन की दूसरी मंजिल पर सेंटरिंग का काम पूरा कर दोपहर में उसी के नीचे बैठकर भोजन कर रहे थे। तभी अचानक सेंटरिंग भर-भराकर ढह गई। इस हादसे में नौ मजदूर घायल हुए। डॉक्टरों के मुताबिक 6 मजदूरों का प्राथमिक उपचार कर उन्हें छुट्टी दे दी गई। एक मजदूर के सिर पर चोट आई है, उसका एमआरआई कराया गया है। साथ ही मजदूर जगत ठाकुर और सुगम कुर्रे का पैर फ्रैक्चर हो गया है, उनका इलाज किया जा रहा है।

नहीं हुई कोई जनहानि

श्री शंकराचार्य ग्रुप के चेयरमैन आईपी मिश्रा ने बताया, निर्माण कार्य के लिए सेंटरिंग बांधी गई थी। उसी के नीचे मजदूर भोजन कर रहे थे। अचानक सेंटरिंग गिर गई। 9 मजदूर इसकी चपेट में आए। 6 लोगों का प्राथमिक उपचार कर छुट्टी दे दी गई। पैर फ्रैक्टचर हुए मजदूरों का इलाज मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में चल रहा है। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई।

ठेकेदार की लापरवाही

पुलिस का कहना है कि घायल मजदूरों में जगत ठाकुर, सुगम कुर्रे, महेंद्र सिंह, रविंद्र कुमार, प्रदीप साहू, सुमित बांधे, संतोष यादव, लोकेश निषाद और वीरदास शामिल हैं। इसमें जगत ठाकुर और सुगम कुर्रे का पैर फ्रैक्चर हुआ है। सेंटरिंग बांधने में चूक कैसे हुई, ठेकेदार से जानकारी मांगी गई है। शिकायत मिलने के बाद अपराध दर्ज किया जाएगा।

10 Nov 2025 10:14 am

