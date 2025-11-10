CG News: निर्माणाधीन भवन की सेंटरिंग भरभरा कर गिरा, मची अफरा-तफरी, 9 मजदूर गंभीर रुपए से घायल

स्मृति नगर चौकी प्रभारी गुरविंदर सिद्धु ने बताया, मजदूर भवन की दूसरी मंजिल पर सेंटरिंग का काम पूरा कर दोपहर में उसी के नीचे बैठकर भोजन कर रहे थे। तभी अचानक सेंटरिंग भर-भराकर ढह गई। इस हादसे में नौ मजदूर घायल हुए। डॉक्टरों के मुताबिक 6 मजदूरों का प्राथमिक उपचार कर उन्हें छुट्टी दे दी गई। एक मजदूर के सिर पर चोट आई है, उसका एमआरआई कराया गया है। साथ ही मजदूर जगत ठाकुर और सुगम कुर्रे का पैर फ्रैक्चर हो गया है, उनका इलाज किया जा रहा है।