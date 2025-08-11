CG News: रक्षाबंधन पर खेलते-खेलते 6 साल मासूम की कुएं में डूबकर मौत, मचा हड़कंप

ग्रामीणों ने बताया कि शनिवार की शाम तिलक अपने घर के बाहर दोस्तों के साथ खेल रहा था जिसके बाद घर में कही दिखाई नहीं दिया। बालक के नहीं दिखने पर घर के लोगों ने गांव में बालक की तलाश की पर नहीं मिला। वहीं संदेह होने पर घर के सामने कुंए में कांटा डाला गया जिसमें फंस कर बालक का शव पानी में बाहर आया। बालक की डुबने से मौत होने की सूचना पुलिस को दी गई।