CG News: रक्षाबंधन पर खेलते-खेलते 6 साल मासूम की कुएं में डूबकर मौत, मचा हड़कंप

CG News: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में समीपस्थ ग्राम उमरावनगर में रक्षाबंधन के दिन खेल-खेल में शाम 7 बजे एक 6 वर्षीय बालक तिलक साहू पिता दुलेश्वर साहू का घर के सामने निरंजन कुआ में गिरने के बाद पानी में डूबने दर्दनाक मौत हो गई।
ग्रामीणों ने बताया कि शनिवार की शाम तिलक अपने घर के बाहर दोस्तों के साथ खेल रहा था जिसके बाद घर में कही दिखाई नहीं दिया। बालक के नहीं दिखने पर घर के लोगों ने गांव में बालक की तलाश की पर नहीं मिला। वहीं संदेह होने पर घर के सामने कुंए में कांटा डाला गया जिसमें फंस कर बालक का शव पानी में बाहर आया। बालक की डुबने से मौत होने की सूचना पुलिस को दी गई।
पर पहुंची पुलिस ने शव को पीएम के लिए शासकीय अस्पताल थानखहरिया भेजा। त्यौहार के दिन गांव में हुए अनहोनी घटना से शोक का माहौल है। परिजन सदमेे में है। पुलिस ने प्रार्थी दुलेश्वर साहू की रिपोर्ट पर मर्ग कायम कर लिया है। रविवार की सुबह पोस्टमार्टम पश्चात शव को परिजनों को सौप दिया जहां गमगीन माहौल में मृतक बालक का अंतिम संस्कार किया गया।
ग्रामीणों के अनुसार दुलेश्वर के घर के सामने निरंजन कुआ है जिसमें लगे पाइप से होकर बच्चे खेल-खेल में चला करते थे । शनिवार को रोज की तरह बालक पाइप पर चलते समय फिसल कर गिरा होगा जिससे हादसा होने की संभावना जताई जा रही है।