CG College News: दुर्ग साइंस कॉलेज में नई पहल, छात्रों के लिए हाउस सिस्टम शुरू

इससे विद्यार्थियों में सेनानियों के प्रति स्नेह और समर्पण की भावना भी बढ़ेगी। पहले हाउस का नाम शहीद भगत सिंह हाउस, द्वितीय हाउस का नाम चंद्रशेखर आजाद हाउस, तीसरा हाउस सुभाषचंद्र बोस और चौथे हाउस का नाम स्वामी विवेकानंद हाउस रखा गया है। प्राध्यपकों का कहना है कि इन चारों हाउस का गठन करने का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की प्रतिभाओं को उभारने के लिए अवसर देगा। इससे विद्यार्थियों को लाभ होगा।