CG College News: दुर्ग साइंस कॉलेज में नई पहल, छात्रों के लिए हाउस सिस्टम शुरू

CG College News: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में विद्यार्थियों को बेहतर मौके देने के लिहाज से अब दुर्ग साइंस कॉलेज में भी हाऊस सिस्टम लागू होगा। कॉलेज अपने विद्यार्थियों को 4 हाऊस में बांटेगा। हर एक हाऊस में अलग-अलग एक्टिविटी कराई जाएगी। इन हाऊस के नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर रखे जाएंगे।
इससे विद्यार्थियों में सेनानियों के प्रति स्नेह और समर्पण की भावना भी बढ़ेगी। पहले हाउस का नाम शहीद भगत सिंह हाउस, द्वितीय हाउस का नाम चंद्रशेखर आजाद हाउस, तीसरा हाउस सुभाषचंद्र बोस और चौथे हाउस का नाम स्वामी विवेकानंद हाउस रखा गया है। प्राध्यपकों का कहना है कि इन चारों हाउस का गठन करने का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की प्रतिभाओं को उभारने के लिए अवसर देगा। इससे विद्यार्थियों को लाभ होगा।
इन हाउस में विभक्त विद्यार्थी आपस में स्वस्थ्य स्पर्धा के द्वारा अपनी क्षमता को प्रदर्शित करेंगे साथ ही कॉलेज में समय-समय पर आयोजित होने वाली गतिविधियों में अपना रचनात्मक सहयोग भी देंगे। हाउस के सफल संचालन के लिए 7-7 नियमित वअतिथि प्राध्यापकों को प्रभारी के रूप में दायित्व सौंपे जाएंगे।
महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. एके सिंह ने बताया कि विभिन्न गतिविधियों जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, ड्राइंग, रंगोली, वाद-विवाद, भाषण, परिचर्चा, एकल एवं समूह नृत्य, एकल एवं समूह गान आदि गतिविधियों के आयोजन के द्वारा विभिन्न हाउस के प्रतिभागी अपनी दक्षता को प्रदर्शित करेंगे। वहीं इनमें से श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को महाविद्यालय एवं विष्वविद्यालय द्वारा आयोजित होने वाले युवा उत्सव में शामिल होने का मौका मिलेगा।