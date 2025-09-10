Patrika LogoSwitch to English

कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष चुनाव के लिए नेताओं में मचा घमासान, विवाद निपटाने फिर होगी बैठक

CG Congress: पांच में से चार ब्लॉक में अध्यक्ष पद के लिए दावेदारों के बीच घमासान की स्थिति बन रही है। ऐसे में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए नेताओं को माथापच्ची करनी पड़ रही है..

भिलाई

Chandu Nirmalkar

Sep 10, 2025

conngress flag
conngress flag ( File Photo - patrika )

CG Congress: शहर जिला कांग्रेस के पांच ब्लॉक अध्यक्षों के चुनाव में दावेदारों के बीच सामंजस्य नेताओं के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रही है। दरअसल पांच में से चार ब्लॉक में अध्यक्ष पद के लिए दावेदारों के बीच घमासान की स्थिति बन गई है। ( CG Political ) यहां एक अथवा दो नहीं बल्कि तीन से लेकर आधा दर्जन से ज्यादा दावेदार सामने आ गए हैं। वहीं एक में सर्वसहमति से चुनाव की स्थिति बनी थी, लेकिन यहां भी अब चुनाव के लिए बुलाई गई बैठक को लेकर विवाद की स्थिति बन गई है।

CG Congress: सर्वसहम्मति से होंगे चुनाव

प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर संगठनात्मक मजबूती के लिए ब्लॉक अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं के आधार पर सर्वसहमति से चुनाव कराए जा रहे हैं। इसके लिए प्रदेश स्तर के नेताओं को अलग-अलग ब्लॉक के प्रभारी बनाए गए हैं। प्रभारियों को अपने प्रभार वाले ब्लॉक में बैठक आयोजित कर कार्यकर्ताओं से रायशुमारी व वन-टू-वन चर्चा कर संभावित अध्यक्षों के नाम लेने कहा गया है।

प्रभारियों ने नामों का पैनल तैयार

प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा कहा गया है कि बैठक के आधार पर सामने आए नामों में से किसी एक को योग्यता, क्षमता और सक्रियता के साथ कार्यकर्ताओं की पसंद के आधार पर ब्लॉक अध्यक्ष की जिमेदारी दी जाएगी। प्रदेश कांग्रेस के निर्देश के मुताबिक दुर्ग शहर जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पांच ब्लॉकों में प्रभारी बैठक लेकर लौट चुके हैं। बताया जा रहा है कि ज्यादा दावेदार वाले ब्लॉकों के प्रभारियों ने नामों का पैनल तैयार किया है। जिसे प्रदेश अध्यक्ष को सौंपा जाएगा। बाद में अध्यक्षों के नामों की घोषणा प्रदेश स्तर पर की जाएगी।

तीन ब्लॉक में आधा दर्जन नाम

पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शहर के दक्षिण, उत्तर और पश्चिम ब्लॉक में सर्वाधिक घमासान की स्थिति है। तीनों जगहों पर आधा दर्जन दावेदारों के नाम सामने आएं हैं। सूत्रों के मुताबिक इनमें दक्षिण ब्लॉक में अजय मिश्रा, प्रकाश जोशी, निकिता मिलिंद, नागरची, गुरदीप सिंह भाटिया और डॉ. भूपेंद्र वर्मा का नाम है। इसी तरह उत्तर ब्लॉक में सीता टंडन, विनोद सेन, ब्रिजकिशोर शर्मा, शंकर ठाकुर, रायसिंह ढिकोला और पश्चिम ब्लॉक से राजकुमार साहू, मंजीत भाटिया, अनीस रजा, भूमिका देशमुख, नासिर खोखर और जमुना साहू का नाम बताया गया है।

मध्य में एकमात्र नाम, लेकिन विवाद

शहर का मध्य ब्लॉक एकमात्र बताया जा रहा है जहां कार्यकर्ताओं की बैठक में अध्यक्ष के लिए एकमात्र नाम है, लेकिन यह भी विवाद की स्थिति में पड़ गया है। बताया जा रहा है कि मध्य ब्लॉक को लेकर कुछ कार्यकर्ताओं और दावेदारों ने शिकायत दर्ज कराई है कि उन्हें बैठक की सूचना नहीं दी गई। शिकायत पर प्रदेश के नेताओं ने दोबारा बैठक कर नाम तय करने का निर्देश दिए। इसके अलावा पूर्वी ब्लॉक में तीन नामों का पैनल सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें राजकुमार पाली, मोहिद वाल्दे और इंद्रपाल सिंह भाटिया के नाम शामिल है।

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष चुनाव के लिए नेताओं में मचा घमासान, विवाद निपटाने फिर होगी बैठक

