कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष चुनाव के लिए नेताओं में मचा घमासान, विवाद निपटाने फिर होगी बैठक

शहर का मध्य ब्लॉक एकमात्र बताया जा रहा है जहां कार्यकर्ताओं की बैठक में अध्यक्ष के लिए एकमात्र नाम है, लेकिन यह भी विवाद की स्थिति में पड़ गया है। बताया जा रहा है कि मध्य ब्लॉक को लेकर कुछ कार्यकर्ताओं और दावेदारों ने शिकायत दर्ज कराई है कि उन्हें बैठक की सूचना नहीं दी गई। शिकायत पर प्रदेश के नेताओं ने दोबारा बैठक कर नाम तय करने का निर्देश दिए। इसके अलावा पूर्वी ब्लॉक में तीन नामों का पैनल सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें राजकुमार पाली, मोहिद वाल्दे और इंद्रपाल सिंह भाटिया के नाम शामिल है।