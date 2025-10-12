CG Flower Market: दीपावली से पहले बढ़ी फूलों की मांग, कोलकाता के साथ थाईलैंड और सिंगापुर से भी आए विदेशी फूल

CG Flower Market: धन की देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने ट्विनसिटी तैयार है। विशेष फूलों की लड़ियों से जहां घर सजाए जाएंगे, वहीं कमल के फूल मां के चरणों में अर्पण होंगे। ट्विनसिटी के फूल बाजारों में फूलों की लड़ियां लक्ष्मी पूजन के लिए खासकर कोलकाता से मंगवाई जा रही हैं। हालांकि, इस साल बारिश से फूलों का कारोबार प्रभावित हो रहा है।