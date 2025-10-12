Patrika LogoSwitch to English

भिलाई

CG Flower Market: दीपावली से पहले बढ़ी फूलों की मांग, कोलकाता के साथ थाईलैंड और सिंगापुर से भी आए विदेशी फूल

CG Flower Market: लक्ष्मी पूजन के लिए ट्विनसिटी में फूलों की मांग बढ़ी। कोलकाता, थाईलैंड और सिंगापुर से आयातित विदेशी फूलों की आवक शुरू।

2 min read

भिलाई

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 12, 2025

दीपावली से पहले बढ़ी फूलों की मांग (Photo source- Patrika)

दीपावली से पहले बढ़ी फूलों की मांग (Photo source- Patrika)

CG Flower Market: धन की देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने ट्विनसिटी तैयार है। विशेष फूलों की लड़ियों से जहां घर सजाए जाएंगे, वहीं कमल के फूल मां के चरणों में अर्पण होंगे। ट्विनसिटी के फूल बाजारों में फूलों की लड़ियां लक्ष्मी पूजन के लिए खासकर कोलकाता से मंगवाई जा रही हैं। हालांकि, इस साल बारिश से फूलों का कारोबार प्रभावित हो रहा है।

CG Flower Market: सजेंगी फूलों की दुकानें

छत्तीसगढ़ के साथ कोलकाता जैसे शहरों से फूलों की बड़ी खेप भिलाई पहुंचती है। कारोबारियों को उमीद है कि दीपावली के पहले बारिश थम जाएगी और इसके दामों में अधिक बढ़त नहीं होगी। गेंदे के फूलों की एक लड़ी 30-40 रुपए, कमल 20 रुपए प्रतिनग तक मिल सकता है। सेक्टर-6, पॉवर हाउस, मालवीय नगर, इंदिरा मार्केट में खास तौर पर फूलों की दुकानें सजेंगी।

आर्टिफिशियल फूलों से भी सजेंगे घर व ऑफिस

घर और ऑफिस के दिवाली डेकोरेशन के लिए इस साल आर्टिफिशियल फूलों की अच्छी डिमांड है। इसमें चाइना का चुनरी बुके और कलकत्ता का ड्राइ लॉवर डेकोरेशन में चार-चांद लगाएगा। फूल विक्रेताओं का कहना है कि शहर के ऑफिस और शो रूम में इससे डेकोरेशन के लिए पहले ही बुकिंग शुरू हो चुकी थी। इसकी रेंज पांच हजार से लाखाें में है।

लोकल फूलों की भी रहेगी बहार

थाईलैंड, नीदरलैंड, सिंगापुर के फूल भी घर-आंगन को महकाएंगे। शहर में फूलों की सौ से अधिक दुकानें है, जहां दिवाली के लिए फूलों के ऑर्डर दे चुके हैं। व्यापरियों के मुताबिक भिलाई-दुर्ग से लगे ग्रामीण इलाकाें मेें भी इस बार गेंदे का अच्छा उत्पादन हुआ है। वहीं, लगातार बारिश से नुकसान भी बढ़ गया है।

CG Flower Market: इसके अलावा नगपुरा, टोला, भेडसरा, कुहारी, चंदखुरी, जेवरा सिरसा और पाटन क्षेत्र से गेंदा आएगा। फूलों की डिफरेंट वैरायटी के लिए लखनऊ, दिल्ली, नासिक, मोहाली, कोलाकाता, बंगलुरु, नैनीताल, नागालैंड और हल्द्वानी समेत कई हिल एरियाज से लॉवर्स मंगाए जा रहे हैं। विदेशी फूलों की खेती अब महाराष्ट्र के तलेगांव में ही होने लगी है, जिससे इनके दामों में भी कमी आएगी।

केशव देवांगन, संचालक देवांगन लावर सेक्टर 6: फूल मार्केट ने दीपावली के लिए तैयारी कर ली है। इस साल लोगों को सामान्य मूल्य में फूलों की सभी वैराइटीज मिलेगी। आसपास के इलाकों से भी फूल आ रहे हैं।

Updated on:

12 Oct 2025 11:20 am

Published on:

12 Oct 2025 11:19 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / CG Flower Market: दीपावली से पहले बढ़ी फूलों की मांग, कोलकाता के साथ थाईलैंड और सिंगापुर से भी आए विदेशी फूल

भिलाई

छत्तीसगढ़

