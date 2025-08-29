CG Fraud: सॉफ्टवेयर हैक कर 36 लाख की ठगी, दो आरोपी पहुंचे जेल

CG Fraud: थाना नंदिनी पुलिस ने राजस्व विभाग के भुइंया सॉफ्टवेयर में हैकिंग कर फर्जीवाड़ा करने और बैंक से लोन निकालकर रकम का दुरुपयोग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी दिनूराम यादव और एसराम बंजारे के खिलाफ धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 3(5) बीएनएस एवं 66(सी) आईटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की। दोनों आरोपी जेल भेजा गया। थाना नंदिनी प्रभारी पारस ठाकुर ने बताया कि ग्राम अछोटी और मुरमुंदा के भुइंया सॉफ्टवेयर को आरोपियों ने हैक कर उसमें छेड़छाड़ की।