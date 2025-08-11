11 अगस्त 2025,

भिलाई

CG Ganja Smugglers: धड़ल्ले से बिक रहा गांजा, तय रेट पर हो रही पुड़िया सप्लाई

CG Ganja Smugglers: दल्लीराजहरा शहर में धड़ल्ले से गांजा बेचा जा रहा है। यहां गांजे की पुड़िया का रेट फिक्स है। बस्तियों में खुले में लोगों को चिलम में भरकर गांजा फूंकते देखा जा सकता है।

भिलाई

Shradha Jaiswal

Aug 11, 2025

CG Ganja Smugglers: धड़ल्ले से बिक रहा गांजा, तय रेट पर हो रही पुड़िया सप्लाई(photo-patrika)
CG Ganja Smugglers: धड़ल्ले से बिक रहा गांजा, तय रेट पर हो रही पुड़िया सप्लाई(photo-patrika)

CG Ganja Smugglers: छत्तीसगढ़ के दल्लीराजहरा शहर में धड़ल्ले से गांजा बेचा जा रहा है। यहां गांजे की पुड़िया का रेट फिक्स है। बस्तियों में खुले में लोगों को चिलम में भरकर गांजा फूंकते देखा जा सकता है। कई बेरोजगार युवा नशे के आदी हो गए हैं, जो चोरी, चैन स्नैचिंग, चाकूबाजी जैसे अन्य अपराध का कारण है। कुछ बेरोजगार युवा गांजा बेचकर अपना भरण पोषण कर रहे है।

बिना किसी डर के लोगों को चौक चौराहों पर गांजा बनाते देखा जा सकता है। आशा टॉकीज के पीछे, गांधी चौक, शास्त्री नगर वार्ड नंबर 21, पंडर दल्ली, 256 चौक, पुराना बाजार, बस स्टैंड आदि स्थानों पर गांजा बेचा जा रहा है। गांजा की अवैध बिक्री गंभीर समस्या बन गई है। गांजा तस्करों पर रोक लगाने पुलिस और आबकारी विभाग अभियान चला रहे हैं, लेकिन अवैध बिक्री जारी है।

CG Ganja Smugglers: 8 करोड़ की अवैध संपत्ति फ्रीज, गांजा तस्कर की जमीन, मकान और वाहन जब्त…
राजनंदगांव
8 करोड़ की अवैध संपत्ति फ्रीज, गांजा तस्कर की जमीन(photo-patrika)

CG Ganja Smugglers: नशीली दवाइयों की भी बिक्री

दल्लीराजहरा सहित ग्राम कुसुमकसा में भी नशीली दवाई की बिक्री हो रही है। युवा कई प्रतिबंधित दवाई का सेवन कर नशा कर रहे हैं। धमतरी, राजनांदगांव व अन्य शहरों से नशीली दवाइयों की खेप दल्ली राजहरा पहुंच रही है। राजहरा व्यापारी संघ के अध्यक्ष गोविंद वाधवानी ने कहा कि युवा पीढ़ी नशीली दवाई एवं उनके सेवन की आदी हो रही है। प्रशासन को इन अवैध धंधों में लिप्त लोगों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।

पुलिस की आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी

कल ही हॉस्पिटल सेक्टर क्षेत्र के सार्वजनिक जगह में गांजा पी रहे दो युवकों पर प्रतिबंधात्मक धारा 151 के तहत कार्रवाई की गई। आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी।

11 Aug 2025 02:56 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / CG Ganja Smugglers: धड़ल्ले से बिक रहा गांजा, तय रेट पर हो रही पुड़िया सप्लाई

