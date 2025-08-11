CG Ganja Smugglers: धड़ल्ले से बिक रहा गांजा, तय रेट पर हो रही पुड़िया सप्लाई

दल्लीराजहरा सहित ग्राम कुसुमकसा में भी नशीली दवाई की बिक्री हो रही है। युवा कई प्रतिबंधित दवाई का सेवन कर नशा कर रहे हैं। धमतरी, राजनांदगांव व अन्य शहरों से नशीली दवाइयों की खेप दल्ली राजहरा पहुंच रही है। राजहरा व्यापारी संघ के अध्यक्ष गोविंद वाधवानी ने कहा कि युवा पीढ़ी नशीली दवाई एवं उनके सेवन की आदी हो रही है। प्रशासन को इन अवैध धंधों में लिप्त लोगों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।