प्राचार्य की मनमानी पड़ी भारी.. बिना बताए नए भवन में लगाई बच्चों की क्लास, हुए सस्पेंड, मची खलबली

जिला शिक्षा विभाग ने जिस चार प्राचार्यों को निलंबित किया है, उनके खिलाफ आर्थिक अनियमितता की शिकायत मिली थी। जिसकी जांच करने एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने अपनी रिपोर्ट जिला शिक्षा विभाग को सौंपी और बताया कि, पीएफएमएस खाते के संचालन में 2021 से 2024 तक बड़ी गड़बड़ी को इन्हीं प्राचार्यों ने अंजाम दिया है। जांच रिपोर्ट के बाद इन सभी प्राचार्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इन्होंने विभाग को जो जवाब दिया वह संतोषप्रद नहीं थे। लिहाजा, एक साथ चार प्राचार्यों को निलंबित कर दिया गया है।