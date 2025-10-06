Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

स्पा सेंटर की आड़ में घिनौना काम, सेन समाज में आक्रोश, कहा- छबि हो रही धूमिल

CG News: आज सेन समाज के पारंपरिक व्यवसाय की आड़ में अन्य लोग जो सेन समाज के नहीं हैं, वे कुछ ऐसा घिनौना काम कर रहे हैं, जिससे सेन समाज की छवि खराब हो रही है..

2 min read

भिलाई

image

Chandu Nirmalkar

Oct 06, 2025

spa center

स्पा सेंटर की आड़ में घिनौना काम, सेन समाज में आक्रोश ( Photo -Patrika )

CG News: सेन समाज अपने हितों की रक्षा के लिए संगठित है। समाज अपनी पहचान और समान कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध है। आज सेन समाज के पारंपरिक व्यवसाय की आड़ में अन्य लोग जो सेन समाज के नहीं हैं, वे कुछ ऐसा घिनौना काम कर रहे हैं, ( CG News ) जिससे सेन समाज की छवि खराब हो रही है।

CG News: मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपेंगे ज्ञापन

समाज के प्रांतीय अध्यक्ष पुनीतराम सेन व सचिव भुवनलाल कौशिक ने बताया कि इसके लिए सेन समाज ने बड़ा निर्णय लिया है। जिसके तहत 7 अक्टबूर को छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। ज्ञापन में समाज हित में पांच सूत्रीय मांग से शासन को अवगत कराया जाएगा। दुर्ग में समाज के जिला अध्यक्ष भीखम सेन व जिला सेलून व्यवसाय संघ के अध्यक्ष संतोष सेन के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा जाएगा।

काम बंद कर जताएंगे विरोध

उन्होंने बताया कि सभी जिला मुख्यालयों में कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपने की जबावदारी सभी संभाग प्रभारी व जिला अध्यक्षों को दी गई है। उस दिन सेन समाज को लोग अपना काम बंद कर ज्ञापन सौंपने जाएंगे। उसी दिन ही समाज के प्रांतीय पदाधिकारी भी प्रांताध्यक्ष पुनीत राम सेन के नेतृत्व में राजधानी रायपुर में सीधे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृहमंत्री विजय शर्मा को ज्ञापन सौंपकर समाज की भावनाओं से अवगत कराते हुए मांगों को पूरा करने का अग्राह करेंगे।

सरकार से सेन समाज करेगा यह मांग

सेलून व्यवसाय को हमारे सेन नाई समाज के लिए प्रदेश स्तर पर आरक्षित किया जाए, ताकि हमारे समाज की परंपरागत जीविका सुरक्षित रहे। सेलून व्यवसाय की आड़ में चल रहे अवैध स्पा सेंटरों की जांच कर गलत पाए जाने वाले स्पा सेटरों पर कठोर कार्रवाई की जाए। संबंधित दोषी व्यक्ति पर आजीवन स्पा सेंटर का संचालन नहीं करने या प्रतिबंध करने संबंधी कानून बनाया जाए, जिससे सेन समाज की गरिमा नष्ट ना हो और प्रतिष्ठा बनी रहे । केश शिल्पी कल्याण बोर्ड से सेन (नाई) समाज को आज पर्यन्त कोई वास्तविक लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है।

योजना का लाभ समाज को दिलाएं

इस संबंध में विशेष पहल कर योजनाओं का लाभ सीधे समाज को प्रदान करवाया जाए। शासन द्वारा सेलून कार्य के लिए जारी शासकीय नौकरी ट्रेड मेन आरैर अन्य विज्ञापित पदों पर सेन समाज के लोगों को ही विशेष रूप से प्राथमिकता दी जाए। साथ ही यह भी मांग की गई कि सेन समाज के आराध्य संत शिरोमणी सेनजी महराज की जयंती के अवसर पर राजकीय अवकाश घोषित किया जाए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

06 Oct 2025 12:54 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / स्पा सेंटर की आड़ में घिनौना काम, सेन समाज में आक्रोश, कहा- छबि हो रही धूमिल

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Bhilai Fraud News: 10 युवतियों से 3 लाख से अधिक की ठगी, शातिर ने ऐसे फंसाया जाल में… सुनकर आपके भी उड़ जाएंगे होश

Fraud (photo-patrika)
भिलाई

GST में कटौती का कमाल, मिडिल क्लास फैमिली के घर पहुंचीं 596 चमचमाती कारें

GST reduced
भिलाई

CSVTU की सख्त कार्रवाई! 52 अनफिट फार्मेसी कॉलेजों की सीटें 50% तक घटाई, फैकल्टी और लैब की कमी बनी वजह

CSVTU की सख्त कार्रवाई! 52 अनफिट फार्मेसी कॉलेजों की सीटें 50% तक घटाई, फैकल्टी और लैब की कमी बनी वजह(photo-patrika)
भिलाई

PDS घोटाले का बड़ा खुलासा! 20,490 फर्जी लाभार्थी पकड़े गए, राशन कार्ड से नाम काटने की कार्रवाई शुरू

PDS घोटाले का बड़ा खुलासा! 20,490 फर्जी लाभार्थी पकड़े गए, राशन कार्ड से नाम काटने की कार्रवाई शुरू(photo-patrika)
भिलाई

CG News: अवैध शराब कारोबारियों के पास से 4 पिस्टल, कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद

CG News: अवैध शराब कारोबारियों के पास से 4 पिस्टल, कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद(photo-patrika)
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.