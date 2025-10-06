स्पा सेंटर की आड़ में घिनौना काम, सेन समाज में आक्रोश, कहा- छबि हो रही धूमिल

सेलून व्यवसाय को हमारे सेन नाई समाज के लिए प्रदेश स्तर पर आरक्षित किया जाए, ताकि हमारे समाज की परंपरागत जीविका सुरक्षित रहे। सेलून व्यवसाय की आड़ में चल रहे अवैध स्पा सेंटरों की जांच कर गलत पाए जाने वाले स्पा सेटरों पर कठोर कार्रवाई की जाए। संबंधित दोषी व्यक्ति पर आजीवन स्पा सेंटर का संचालन नहीं करने या प्रतिबंध करने संबंधी कानून बनाया जाए, जिससे सेन समाज की गरिमा नष्ट ना हो और प्रतिष्ठा बनी रहे । केश शिल्पी कल्याण बोर्ड से सेन (नाई) समाज को आज पर्यन्त कोई वास्तविक लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है।