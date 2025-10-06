स्पा सेंटर की आड़ में घिनौना काम, सेन समाज में आक्रोश, कहा- छबि हो रही धूमिल

स्पा सेंटर की आड़ में घिनौना काम, सेन समाज में आक्रोश ( Photo -Patrika )
CG News: सेन समाज अपने हितों की रक्षा के लिए संगठित है। समाज अपनी पहचान और समान कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध है। आज सेन समाज के पारंपरिक व्यवसाय की आड़ में अन्य लोग जो सेन समाज के नहीं हैं, वे कुछ ऐसा घिनौना काम कर रहे हैं, ( CG News ) जिससे सेन समाज की छवि खराब हो रही है।
समाज के प्रांतीय अध्यक्ष पुनीतराम सेन व सचिव भुवनलाल कौशिक ने बताया कि इसके लिए सेन समाज ने बड़ा निर्णय लिया है। जिसके तहत 7 अक्टबूर को छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। ज्ञापन में समाज हित में पांच सूत्रीय मांग से शासन को अवगत कराया जाएगा। दुर्ग में समाज के जिला अध्यक्ष भीखम सेन व जिला सेलून व्यवसाय संघ के अध्यक्ष संतोष सेन के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा जाएगा।
उन्होंने बताया कि सभी जिला मुख्यालयों में कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपने की जबावदारी सभी संभाग प्रभारी व जिला अध्यक्षों को दी गई है। उस दिन सेन समाज को लोग अपना काम बंद कर ज्ञापन सौंपने जाएंगे। उसी दिन ही समाज के प्रांतीय पदाधिकारी भी प्रांताध्यक्ष पुनीत राम सेन के नेतृत्व में राजधानी रायपुर में सीधे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृहमंत्री विजय शर्मा को ज्ञापन सौंपकर समाज की भावनाओं से अवगत कराते हुए मांगों को पूरा करने का अग्राह करेंगे।
सेलून व्यवसाय को हमारे सेन नाई समाज के लिए प्रदेश स्तर पर आरक्षित किया जाए, ताकि हमारे समाज की परंपरागत जीविका सुरक्षित रहे। सेलून व्यवसाय की आड़ में चल रहे अवैध स्पा सेंटरों की जांच कर गलत पाए जाने वाले स्पा सेटरों पर कठोर कार्रवाई की जाए। संबंधित दोषी व्यक्ति पर आजीवन स्पा सेंटर का संचालन नहीं करने या प्रतिबंध करने संबंधी कानून बनाया जाए, जिससे सेन समाज की गरिमा नष्ट ना हो और प्रतिष्ठा बनी रहे । केश शिल्पी कल्याण बोर्ड से सेन (नाई) समाज को आज पर्यन्त कोई वास्तविक लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है।
इस संबंध में विशेष पहल कर योजनाओं का लाभ सीधे समाज को प्रदान करवाया जाए। शासन द्वारा सेलून कार्य के लिए जारी शासकीय नौकरी ट्रेड मेन आरैर अन्य विज्ञापित पदों पर सेन समाज के लोगों को ही विशेष रूप से प्राथमिकता दी जाए। साथ ही यह भी मांग की गई कि सेन समाज के आराध्य संत शिरोमणी सेनजी महराज की जयंती के अवसर पर राजकीय अवकाश घोषित किया जाए।
