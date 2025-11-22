रेलकर्मियों से करोड़ों की ठगी… गैंगमैन ने पत्नी के साथ 40 से अधिक लोगों को लूटा, दोनों फरार

Fraud News: मोहन नगर थाना क्षेत्र में शेयर मार्केट में निवेश कराने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। ( CG News ) रेलवे के चतुर्थ श्रेणी गैंगमैन राहुल कुमार ने 40 से अधिक रेलवे कर्मियों को भारी मुनाफे का लालच देकर लाखों रुपए ठग लिए और अपनी पत्नी के साथ फरार हो गया। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 318(4), 3(5) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की है।