5 लाख खर्च कर बनाया शौचालय, डेढ़ साल में ही हुए कंडम, घटिया निर्माण पर लोगों ने की शिकायत

CG News: नगर निगम के घटिया निर्माण का एक और मामला सामने आया है। ताजा मामला पोटियाकला वार्ड 53 के मीनाक्षी नगर का है। यहां सामुदायिक भवन परिसर में पूर्व विधायक अरुण वोरा की निधि से शौचालय बनाया गया है। शौचालय का निर्माण पूरा होकर महज डेढ़ साल हुआ है और घटिया निर्माण और गुणवत्ताविहीन सामग्रियों के उपयोग के चलते कंडम हो गया है। शौचालय में लगाए गए फाइबर के गेट हाथ लगाने से ही टूटकर गिर रहे हैं। स्थानीय महिलाओं ने इस पर बेहद नाराजगी जताई है और शौचालय के तत्काल मरमत की मांग की है।