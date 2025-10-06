Patrika LogoSwitch to English

भिलाई

5 लाख खर्च कर बनाया शौचालय, डेढ़ साल में ही हुए कंडम, घटिया निर्माण पर लोगों ने की शिकायत

CG News: सामुदायिक भवन परिसर में पूर्व विधायक अरुण वोरा की निधि से शौचालय बनाया गया है। शौचालय का निर्माण पूरा होकर महज डेढ़ साल हुआ है और घटिया निर्माण और गुणवत्ताविहीन सामग्रियों के उपयोग के चलते कंडम हो गया है..

less than 1 minute read

भिलाई

image

Chandu Nirmalkar

Oct 06, 2025

CG News

5 लाख खर्च कर बनाया शौचालय ( Photo - Patrika )

CG News: नगर निगम के घटिया निर्माण का एक और मामला सामने आया है। ताजा मामला पोटियाकला वार्ड 53 के मीनाक्षी नगर का है। यहां सामुदायिक भवन परिसर में पूर्व विधायक अरुण वोरा की निधि से शौचालय बनाया गया है। शौचालय का निर्माण पूरा होकर महज डेढ़ साल हुआ है और घटिया निर्माण और गुणवत्ताविहीन सामग्रियों के उपयोग के चलते कंडम हो गया है। शौचालय में लगाए गए फाइबर के गेट हाथ लगाने से ही टूटकर गिर रहे हैं। स्थानीय महिलाओं ने इस पर बेहद नाराजगी जताई है और शौचालय के तत्काल मरमत की मांग की है।

CG News: विधायक की अनुशंसा पर मिली थी स्वीकृति

सामुदायिक भवन का संचालन करने वाली समर्पण मानस महिला मंडल की महिलाओं ने बताया कि सामुदायिक भवन में आयोजनों के दौरान लोगों की परेशानी को देखते हुए दो साल पहले पूर्व विधायक अरुण वोरा से शौचालय निर्माण की मांग की गई थी। इस पर पूर्व विधायक ने महिला और पुरूष सार्वजनिक शौचालय के निर्माण के लिए 5 लाख की स्वीकृति अपनी विधायक निधि से दी। विधायक की अनुशंसा पर कार्य की स्वीकृति देते हुए कलेक्टर ने शौचालय निर्माण के लिए नगर निगम को एजेंसी बनाया।

नगर निगम में ठेका देकर यह काम कराया। संबंधित ठेकेदार को 5 लाख का शौचालय बनाने में एक साल से भी ज्यादा का समय लगा। महिलाओं का आरोप है कि ठेकेदार ने निर्माण में गुणवत्ताविहीन सामग्री का उपयोग किया है। जिसके परिणाम स्वरूप बनने के डेढ़ साल के अंदर ही सभी फाइबर गेट सड़ गए और टूट कर गिरना शुरू हो गया। मौजूदा स्थिति यह है कि गेट को हाथ लगाने से फाइबर शीट गिरने लगता है। महिलाओं ने नगर निगम प्रशासन से तत्काल सुधार कार्य कराने की मांग की है।

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

06 Oct 2025 03:25 pm

Published on:

06 Oct 2025 03:22 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / 5 लाख खर्च कर बनाया शौचालय, डेढ़ साल में ही हुए कंडम, घटिया निर्माण पर लोगों ने की शिकायत

