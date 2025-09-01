Patrika LogoSwitch to English

CG News: बंद हुआ ये अंडरब्रिज, मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद ही होगा शुरू

CG News: अभी भी मरम्मत कार्य पूरा नहीं हुआ है। जिसके चलते काम जारी है। बता दें कि पहले मरम्मत के लिए 31 अगस्त तक बंद रखने का फैसला किया गया था..

भिलाई

Chandu Nirmalkar

Sep 01, 2025

Bhilai anderbrige
मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद ही होगा शुरू ( Photo - Patrika )

CG News: भिलाई- 3 के सिरसा चौक स्थित अंडरब्रिज को अभी आम नागरिकों के लिए नहीं खोला जाएगा। अभी भी मरम्मत कार्य पूरा नहीं हुआ है। जिसके चलते काम जारी है। बता दें कि पहले मरम्मत के लिए 31 अगस्त तक बंद रखने का फैसला किया गया था। ( CG News ) इस पर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि मरम्मत कार्य पूरा नहीं होने की वजह से इसे अब 4 सितंबर तक अस्थायी रूप से बंद रखने का फैसला किया गया। मरम्मत पूरा होते ही इसे आम राहगीरों के लिए खोला जाएगा।

CG News: घूमकर जाना होगा चरोदा

पुरानी भिलाई, सिरसा गेट चौक से दूसरी ओर जाने के लिए आसपास में कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। इस वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग से सिरसा कला और बीएसपी, एनएसपीसीएल, सिरसा कला समेत अन्य गांव जाने वालों को इस दौरान बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनको चरोदा से घूमकर जाना पड़ रहा है, जो करीब करीब 6 से 7 किलोमीटर अतिरिक्त सफर तय करना पड़ रहा है।

मिल रही थी शिकायतें

13.50 करोड़ की लागत से बनाए गए इस अंडरब्रिज में पानी भर जाने और नाली के ऊपर लगाए गए लोहे की पट्टी के टूट जाने की शिकायत आ रही है। इसके साथ-साथ जगह-जगह गड्ढा भी हो रहा है।

