CG News: बंद हुआ ये अंडरब्रिज, मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद ही होगा शुरू

CG News: भिलाई- 3 के सिरसा चौक स्थित अंडरब्रिज को अभी आम नागरिकों के लिए नहीं खोला जाएगा। अभी भी मरम्मत कार्य पूरा नहीं हुआ है। जिसके चलते काम जारी है। बता दें कि पहले मरम्मत के लिए 31 अगस्त तक बंद रखने का फैसला किया गया था। ( CG News ) इस पर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि मरम्मत कार्य पूरा नहीं होने की वजह से इसे अब 4 सितंबर तक अस्थायी रूप से बंद रखने का फैसला किया गया। मरम्मत पूरा होते ही इसे आम राहगीरों के लिए खोला जाएगा।