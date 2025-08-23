CG News: पानी के लिए पानी में बहा दिए 103 करोड़ रुपए, जल आवर्धन योजना का हुआ बुरा हाल

CG Water Supply: जल आवर्धन योजना के तहत नगर निगम, भिलाई-चरोदा क्षेत्र में अधिकारियों ने राइजिंग पाइप से उच्च घनत्व पॉलीइथाइलीन पाइप (एचडीपीई पाइप) बिछाया है। पानी टंकी के करीब के घरों में रहने वालों तक भी प्रेशर के साथ पानी नहीं पहुंच रहा है। ( CG News ) टंकी से पानी को अगर प्रेशर के साथ छोड़ा जाता है, तो सड़कों से पानी बाहर आकर बहने लगता है। निगम के अधिकारियों का कहना है कि ज्वाइंट से यह पानी निकल रहा है। इसकी वजह से पानी को बेहद धीरे प्रेशर से छोड़ा जा रहा है। पाइप के लिकेज को दूर करने का काम नहीं किया जा रहा है।