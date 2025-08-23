CG News: पानी के लिए पानी में बहा दिए 103 करोड़ रुपए, जल आवर्धन योजना का हुआ बुरा हाल

CG Water Supply: जल आवर्धन योजना के तहत नगर निगम, भिलाई-चरोदा क्षेत्र में अधिकारियों ने राइजिंग पाइप से उच्च घनत्व पॉलीइथाइलीन पाइप (एचडीपीई पाइप) बिछाया है। पानी टंकी के करीब के घरों में रहने वालों तक भी प्रेशर के साथ पानी नहीं पहुंच रहा है। ( CG News ) टंकी से पानी को अगर प्रेशर के साथ छोड़ा जाता है, तो सड़कों से पानी बाहर आकर बहने लगता है। निगम के अधिकारियों का कहना है कि ज्वाइंट से यह पानी निकल रहा है। इसकी वजह से पानी को बेहद धीरे प्रेशर से छोड़ा जा रहा है। पाइप के लिकेज को दूर करने का काम नहीं किया जा रहा है।
नगर निगम, भिलाई-चरोदा क्षेत्र में 40 वार्ड है। पाइप को बिछाने के बाद निगम के अधिकारी और ठेका एजेंसी ने मिलकर इसकी जांच 2021 में शुरू की। तभी यह नजर आने लगा कि सड़कों पर पानी बहने लगा है। 4 साल बाद भी हालात वैसे ही हैं।
नगर निगम, भिलाई-चरोदा ने जल आवर्धन योजना के तहत 103 करोड़ रुपए खर्च किया है। निगम ने खारून नदी में एनिकट बनाया, जिससे पानी को लिट कर उरला में बने फिल्टर प्लांट में लाया जाता है। यहां से फिल्टर करने के बाद पानी टंकी में भेजा जाता है। पानी में बदबू अधिक होने की वजह से इसे पीने योग्य नहीं माना जा रहा है। सदन में खुद मेयर निर्मल कोसरे ने इस बात को कहा था। अब प्रेशर से पानी नहीं आ रहा है, इस तरह निस्तारी के काम का भी नहीं रह गया है।
वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना (वांबे आवास) व गांधी नागर, भिलाई के आवासों में दिए गए कनेक्शन में पानी नहीं पहुंच रहा है। पुरानी पानी टंकी से घर-घर नल कनेक्शन दिया गया है। 15 मीटर दूर से पानी इन घरों तक नहीं पहुंच रहा है। इस वजह से अब यहां जीआई पाइप के साथ स्टैंड पोस्ट लगा दिया जा रहा है।
नगर निगम, भिलाई-चरोदा में जन सुराज अभियान के दौरान शिकायत की गई थी कि पानी का प्रेशर कम आ रहा है। इसके बाद निगम की ओर से कोई सुधार नहीं किया गया। ऑपरेटर ने जरूर बता दिया कि प्रेशर बढ़ाने से सड़क पर पानी आ जाता है। पदुमनगर पानी टंकी से चंद मीटर की दूरी में यह हाल है।
जलकार्य अधिकारी हेमंत साहू ने कहा कि एचडीपी पाइप का ज्वाइंट में लिकेज होने से पानी सड़कों पर आ जाता है। भारी वाहनों के गुजरने से ऐसा होता है।