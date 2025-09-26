CG News: शराब दुकान को लेकर बवाल, धरने पर बैठी रही महिलाएं, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात

जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग पर खुर्सीपार पट्डा प्राइड की अंग्रेजी शराब दुकान को कुछ दूर शिवाजी नगर, वार्ड 51 में शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। गुरुवार को सुबह आठ बजे से स्थानीय महिलाओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। महिलाओं ने दुकान के सामने जमीन पर बैठकर प्रदर्शन शुरू किया जो शाम तक जारी रहा। स्थानीय युवाओं ने भी इन महिलाओं को समर्थन दिया। विरोध बढ़ता देख, यहां बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। महिलाओं ने बताया कि जिस जगह शराब दुकान खोली जा रही है, उसके पीछे शिवाजी नगर मोहल्ला है।