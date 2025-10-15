CG News: नौकरी का झांसा देकर ठगी, 15 लाख रुपए के प्लॉट का किया सौदा, मास्टर माइंड कांकेर से गिरफ्तार

ग्राम अंजोरा चौकी पुलिस ने बताया कि बालोद ग्राम चिरचारी निवासी संतराम देशमुख (54) ने शिकायत की थी कि भेषराम देशमुख ने मंत्रालय में सरकारी नौकरी लगाने झांसा दिया है। उसने वेटरनरी कॉलेज के सरकारी आवास में बुलाया। वहां भेषराम का बेटा रविकांत देशमुख अपने साथी राजनांदगांव निवासी अरुण मेश्राम के साथ मौजूद था। तीनों ने मिलकर संतराम को मंत्रालय में सरकारी नौकरी लगाने का झांसा दिया और पांच लाख रुपए ले लिए। नौकरी नहीं लगने पर जब संतराम ने पैसे वापस मांगे तो वे आनाकानी करने लगे।