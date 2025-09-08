CG Fraud: मंत्रालय में चपरासी की नौकरी लगाने का दिया झांसा, 70 लाख की कर दी ठगी, पिता-पुत्र गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि आरोपी भेषराम और रविकांत ने पूछताछ में ठगी करना स्वीकार कर लिया है। पूछताछ में कबूल किया है कि वह अपने साथी अरुण मेश्राम के साथ मिलकर 12 लोगों को 70 लाख रुपए का चूना लगाया है। भेषराम और अरुण ने ठगी की रकम को आपस में बांट लिए। धोखाधड़ी की रकम से पिता-पुत्र ने 20 लाख रुपए हासिल किए और उसमें से 12 लाख रुपए से ग्राम कुथरेल में प्लॉट खरीदना स्वीकार किया। पुलिस ने रजिस्ट्री पेपर, बैंक पासबुक और डायरी जब्त किया है।