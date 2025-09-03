CG News: छत्तीसगढ़ की शिक्षिका ने साबित किया गणित बच्चों का ही ‘खेल’, शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु करेंगी सम्मानित

जवाब: गणित लैब बनाने की शुरुआत आठ साल पहले हुई। मैंने देखा कि कमजोर बच्चे गणित से दूर भाग रहे हैं। स्कूल में एक मानसिक दिव्यांग बच्ची थी। उसे गणित समझाने के लिए मैंने छोटा सा प्रयोग किया। टीचिंग लर्निंग मटेरियल के जरिए उसे पूर्णांक और घातांक जैसे विषयों की जानकारी दी। बच्ची ने गजब उत्साह के साथ गणित को सीखना शुरू कर दिया। तब विचार आया कि क्यों न इसे सबके लिए लागू कर दूं। तभी से गणित लैब के कॉन्सेप्ट को बेहतर बनाने में जुटी हूं।